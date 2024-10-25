Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пріоритетом Польщі під час головування в Раді ЄС, яке розпочнеться у січні, буде питання розширення Євросоюзу, повідомляє Reuters.

Польща розширятиме Євросоюз − подробиці

Туск розповів про пріоритети головування його країни в ЄС на пресконференції в Белграді разом із президентом Сербії Александаром Вучичем.

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Премʼєр зауважив, що особливу увагу приділять співпраці Євросоюзу із Сербією.

"Під час польського головування розширення [ЄС − ред.], включно з тісною співпрацею із Сербією, буде в центрі моєї уваги", − пояснив очільник польського уряду.

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Словаччина холодно ставиться до членства України в НАТО, але підтримує її вступ до ЄС

На Закарпатті відбулася зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо.

Kyiv Post зібрав головні заяви посадовців.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина на 100% підтримує вступ України в ЄС.

Більше по темі Сім країн НАТО гальмують запрошення України до Альянсу − Politico Водночас країни Балтії та Польща ставляться до пропозицій запросити Україну до Альянсу з більшим ентузіазмом.

Прем'єр Словаччини зазначав, що будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб процес вступу України до Євросоюзу не був би таким швидким, але Словаччини серед них не буде.

Також він відзначив здобутки України в цьому процесі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що Україна та Словаччина досягли прогресу у виконанні Дорожньої карти спільних дій, підписаної за підсумками попередніх консультацій.