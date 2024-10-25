Росія може розглянути варіанти мирних домовленостей з Україною, які враховують "реалії на землі", повідомив президент Росії Владімір Путін під час саміту БРІКС.

Умови Путіна для ведення мирних переговорів − подробиці

"Ми готові розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей, виходячи з реалій, що складаються на землі. І не готові ні на що інше", − пояснив російський лідер.

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Путін і надалі поширює кремлівський наратив про те, що нібито Україна сама не готова до переговорів.

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Україна ніколи не відмовиться від Криму та інших власних територій − Стефанчук

Українська держава ніколи не відмовиться від Криму, як і від жодного клаптика української землі.

За словами Стефанчука,10 років Україну віддаляє від того часу, коли відбулася окупація Автономної Республіки Крим.

Хоча російська влада за ці 10 років зробила все можливе, щоб перетворити Крим на власний військовий плацдарм, "Крим від України не відділився ні на йоту". 

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Путін заявив, що "не дії Росії призвели до ескалації".

Для України звільнення Криму, як зазначив Стефанчук, не має альтернативи.

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