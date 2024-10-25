На підсумковій пресконференції саміту БРІКС у Казані російський президент Владімір Путін вперше прокоментував участь військових із Північної Кореї у війні, пише BBC.

Як Путін прокоментував участь військових із КНДР у війні

Як зазначається, запитання поставив журналіст телекомпанії NBC, який додав, що присутність військових із Північної Кореї підтвердили супутникові знімки.

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"Знімки − річ серйозна. Якщо є знімки, значить, вони щось відображають", − пояснив російський лідер.

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Путін зауважив, що "не дії Росії призвели до ескалації" та назвав Революцію Гідності 2014 року "державним переворотом".

Він союзників України в тому, що вони озброюють ЗСУ та допомагають воювати.

"Що стосується наших взаємин з КНДР. Як ви знаєте, сьогодні ратифіковано нашу угоду про стратегічне партнерство, там є стаття 4. Ми ніколи не сумнівалися, що керівництво Північної Кореї серйозно ставиться до наших домовленостей. Що і як ми будемо робити, це вже наша справа", − додав Путін.

"Подивимося, як буде розвиватися цей процес", − підсумував він.

КНДР вперше прокоментувала звинувачення в допомозі Росії живою силою

Представники КНДР назвали "безпідставними чутками" заяви Південної Кореї та України щодо надсилання власних військ для допомоги Росії у війні.

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Північнокорейський режим вирішив відправити 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Ідеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.

На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.