У межах Курської спецоперації планів захоплювати Курську АЕС не було, проте якби Україна хотіла, то взяла б її під контроль.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

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Україна не планувала захоплювати Курську АЕС, але могла б

«Росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію ми б це зробили, ми могли б це зробити, але ніколи не хотіли цього. Тому що розуміємо, що це означало б стати такими ж, як Росія.

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Ми не окуповуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони зробили із Запорізькою атомною електростанцією», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що метою Курської операції є створення буферної зони для захисту українського прикордоння.

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"Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території. Вдячний усім нашим воїнам за хоробрість", - наголосив Зеленський.

Також він відзначив, що завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість українців, бо у межах операції триває активне поповнення обмінного фонду для України. 

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