У межах Курської спецоперації планів захоплювати Курську АЕС не було, проте якби Україна хотіла, то взяла б її під контроль.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна не планувала захоплювати Курську АЕС, але могла б

«Росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію ми б це зробили, ми могли б це зробити, але ніколи не хотіли цього. Тому що розуміємо, що це означало б стати такими ж, як Росія.

Advertisement

Ми не окуповуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони зробили із Запорізькою атомною електростанцією», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що метою Курської операції є створення буферної зони для захисту українського прикордоння.

Україна створила буферну зону на території Росії - що відомо

21 жовтня Зеленський заявив, що ЗСУ зберігає позиції та не дозволяє ворогу розширювати війну на українській землі.

Більше по темі Росія вже перекинула кілька тисяч військових КНДР на Курщину − Пентагон Протягом наступних тижнів північнокорейські війська збільшать російські сили, що воюють проти України.

"Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території. Вдячний усім нашим воїнам за хоробрість", - наголосив Зеленський.

Також він відзначив, що завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість українців, бо у межах операції триває активне поповнення обмінного фонду для України.