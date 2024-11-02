Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що кремлівський лідер Володимир Путін не досягнув своїх стратегічних цілей за час війни. Натомість Україна «стоїть непохитно і навіть зміцнилася».

Про це йдеться у його колонці для Foreign Affairs.

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Стратегічна мета РФ: чи вдалося Путіну її досягти

За словами глави Пентагону, Україна є важливою для безпеки США з низки причин.

Адже війна є прямою загрозою європейській безпеці, явним викликом американським союзникам по НАТО, нападом на їхні спільні цінності та «лобовою атакою» на заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує безпеку всіх країн.

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«Проте після майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Президент України Володимир Зеленський не втік. Київ не впав. І Україна не здалася», - зауважив Остін.

Натомість, зазначає він, Росія заплатила «приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна»: сотні тисяч росіян загинули з лютого 2022 року, понад $200 млрд доларів на війну було витрачено даремно. За даними аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень, за перший рік повномасштабної війни Росія зазнала більших втрат, ніж в усіх конфліктах після Другої світової війни.

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«Україна страшенно постраждала від рук Путіна. Але, як я знову побачив минулого тижня в Києві, Україна стоїть непохитно - і навіть зміцнилася. Боротьба України почалася з того, що солдати розставляли танкові пастки на вулицях Києва, а звичайні громадяни готували коктейлі Молотова, щоб захистити свої домівки. Вона (боротьба – ред.) триває й сьогодні з випробуваними в боях українськими військовими та силами безпеки — і українською оборонно-промисловою базою, що стрімко розвивається. Українські заводи зараз випускають одні з найкращих безпілотників у світі, а досвідчені українські сили протиповітряної оборони захищають свої війська та сім'ї», - наголошує Остін.

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За його словами, дух України надихнув світ. «Він нагадав нам усім, що не слід сприймати нашу свободу як належне. Ми розуміємо моральну прірву між агресором і захисником. Ми не піддамося обману і фальшивим заявам апологетів Кремля. І ми відстоюватимемо право українського народу жити в безпеці та свободі», - підкреслив американський міністр.

Глава Пентагону вказав на загрози автократій

Він додав, що напад Путіна на Україну - це попередження. «Це попередня демонстрація світу, побудованого тиранами і головорізами - хаотичного, жорстокого світу, поділеного на сфери впливу; світу, де кривдники розтоптують своїх менших сусідів; світу, де агресори змушують вільних людей жити в страху. Отже, ми стоїмо на зламі історії. Ми можемо продовжувати рішуче протистояти путінській агресії — або ж дозволити Путіну зробити те, що він хоче, і приректи наших дітей та онуків на життя у набагато кривавішому та небезпечнішому світі», – наголосив Остін.

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Тому, за його словами, важливо відкрито визнавати загрози від агресії Росії, підтримуваної іншими автократіями, такими як Північна Корея та Іран.

«Порядок не збереже сам себе. А принципи свободи, суверенітету і прав людини самі себе не підтримають. Тому президент США Джо Байден обрав шлях взаємної відповідальності та спільної безпеки. Україна не належить Путіну. Україна належить українському народу. І Москва ніколи не переможе в Україні. Путін думав, що Україна здасться. Він помилявся. Путін думав, що наші демократії здадуться. Він помилявся. Путін думав, що вільний світ відступить. Він помилявся. І Путін думає, що він переможе. Він помиляється», - підкреслив Остін.