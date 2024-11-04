Грузинська опозиція збере великий мітинг увечері 4 листопада на проспекті Руставелі у столиці країни, пише NewsGeorgia.

Мітинг поблизу парламенту Грузії − подробиці

Людей запросили доєднуватися до участі на 19:00 за місцевим часом біля будівлі парламенту.

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Акція відбуватиметься на дев'ятий день після виборів, офіційні підсумки яких не визнали чотири опозиційні об'єднання, які пройшли до парламенту у меншості. Вони вимагають міжнародного розслідування та заявляють про фальсифікацію підсумків голосування. Опозиція закликала провести нові вибори під міжнародним контролем.

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Організатори не повідомили деталі сценарію мітингу.

Раніше "Коаліція за зміни" оголосила про збір наметів, однак поки що невідомо, чи з'явиться наметове містечко в центрі Тбілісі.

Об'єднаний штаб працюватиме у центральному офісі партії "Лело" у Тбілісі.

Це другий протестний мітинг опозиції після парламентських виборів. Перший був 28 жовтня після того, як Центральна виборча комісія оголосила попередні підсумки.

Грузія відмовилися скасувати закон про "іноагентів" для євроінтеграції

Виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе заявив, що закон "Про прозорість іноземного впливу" не будуть відкликати.

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Скандальний закон став однією з причин погіршення відносин країни з західними партнерами та замороження руху країни до ЄС.

2 вересня стало відомо, що за місяць майже 500 грузинських організацій зареєструвались як "іноагенти".

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". Закон передали на підпис президентці країни, проте після її відмови зробити це документ підписав голова парламенту.

3 жовтня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закони, які обмежують права ЛГБТ-спільноти.

18 вересня топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав Грузію скасувати ухвалений пакет "анти-ЛГБТ" законів.

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8 жовтня генеральний директорат ЄК повідомив, що Європейський Союз поставив на паузу допомогу Грузії на загальну суму 121,3 мільйона євро у зв’язку із ухваленням антидемократичних законів.