Якщо вірити останнім опитуванням перед президентськими виборами у головному хиткому штаті - Пенсильванії, де Камалу Гарріс і Дональда Трампа розділяє менше одного відсотка, наступного президента Сполучених Штатів можуть визначити голоси 100 000-150 000 виборців.

Для спостерігачів за кампанією це створює цікавий числовий збіг. Зокрема, в Пенсильванії проживає понад 122 000 осіб, які заявляють про українське походження, приблизно три чверті з яких мають право голосу.

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Як результат, і беручи до уваги те, що Джо Байден свого часу переміг Дональда Трампа з різницею лише у 81 000 голосів у Пенсильванії, під час виборчих кампаній команди кандидатів там безпрецедентно активні у заграванні з "українськими виборцями", а також з американцями східноєвропейського походження, як-от 800 000 американців-поляків у тій же Пенсильванії.

Більше по темі Пентагон назвав що отримає Україна у пакеті допомоги на $400 млн Зокрема, ідеться про протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4.

Якби Дональд Трамп був президентом, Путін зараз сидів би в Києві Віцепрезидентка Камала Гарріс

Наприклад, America's Future Majority Fund, демократичний PAC (комітет політичних дій), провів рекламну кампанію в Пенсильванії, а також у Мічигані та Вісконсіні, де схожі демографічні показники, відносно політики щодо України. Ця кампанія просувала наратив Камали Гарріс щодо підтримки України, одночасно критикуючи зв'язки колишнього президента Дональда Трампа з Росією. Кампанія наповнювалася телевізійними роликами та масивом соціальної реклами.

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"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін зараз сидів би в Києві", - каже віцепрезидентка Гарріс в одному з трьох рекламних роликів. У рекламній кампаній також йшлося про те, що Польща "може бути наступною" ціллю російської агресії.

Трамп заперечує подібні наративи. Представник його команди Стівен Ченг нещодавно заявив NatSec Daily, що "Трамп зробить все необхідне, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені, і він єдина людина, яка може це зробити".

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"Війна між Росією та Україною ніколи б не відбулася, якби президентом був Дональд Дж. Трамп", - сказав Ченг. - "Це так сумно".

Трамп відмовився, навіть під час президентських дебатів, відповісти на питання, чи підтримує він Україну для перемоги у війні.

Однак, з точки зору впливу такої позиції на результати голосування, Politico писав, що "неясно, які будуть вигоди" і поставив під сумнів "чи є війна в Україні рушійним фактором у прийнятті рішень щодо голосування".

Журнал інсайдів зазначає, що "зовнішня політика часто відходить на другий план на виборах, оскільки питання, ближчі до дому, як-от економіка, інфляція та імміграція, є головними проблемами виборців".

Колишній конгресмен Нью-Джерсі Том Маліновскі очолює східноєвропейську кампанію демократів у Пенсильванії. Він розповів, що у таких напружених перегонах, як у 2024-му, найменша перевага має значення.

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"Якщо ці вибори будуть близькими і результат буде залежати від кількох тисяч голосів в одному або кількох хитких штатах, то я не сумніваюся в тому, що поляки, українці, литовці та інші центрально-східноєвропейські американці можуть визначити результат", - сказав Маліновскі NatSec Daily.

Активістська група Ukrainian Americans for Harris Walz Steering Committee просуває та організовує агітаційні заходи у Пенсильванії. 23 жовтня вона проводить захід під назвою "Перемога України - це перемога для Сполучених Штатів: непартійний форум виборчої освіти" за участю Тимофія Милованова, колишнього українського міністра економіки, який викладав у Піттсбурзькому університеті, і Джона Гербста, колишнього посла США в Україні. 26 жовтня вона організовує марш і мітинг "Гарріс за Україну" від знаменитих Rocky Steps до Aviator Park.

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Один із членів прогаррісівського виборчого комітету Орест Дейчаківський є колишнім співробітником адміністрації президента Рональда Рейгана, довгостроковим радником Американської Гельсінського Комісії та віцеголовою Фонду США-Україна. Дейчаківський написав минулого місяця: "Як і Рональд Рейган, пані Гарріс визнає важливість свободи України. Пан Трамп є тут виключенням".

У статті для The Ukrainian Weekly минулого тижня Дейчаківський порівняв підхід до політики України майбутньої адміністрації Гарріс/Валца, взявши до уваги перелік її досягнень у військовій, економічній, гуманітарній та дипломатичній підтримці, з підходом адміністрації Трампа/Венса, зокрема, нещодавній коментар Трампа про те, що "Україна втрачена".

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Орест Дейчаківський

"Безумовно, надбання адміністрації Байдена-Гарріс не ідеальні", - зазначив Дейчаківський. "Як і багато хто, я поділяю розчарування щодо іноді повільного постачання зброї, що частково пов'язано зі страхом ескалації. Я вважаю себе одним із тих, хто наполягав на більш рішучому підході, зокрема, на скасуванні обмежень на використання далекобійної зброї, наданої США".

"З іншого боку, я навіть не хочу уявляти, як би виглядала Україна сьогодні, якби не керівництво та зусилля адміністрації Байдена-Гарріс. Картина, безсумнівно, була б надзвичайно жалюгідною", - сказав Дейчаківський.

З боку республіканського табору Kyiv Post не вдалося знайти подібну українсько-американську активістську групу, яка б підтримувала Трампа. Це може бути, фактично, частиною тенденції. Зокрема, це так, що деякі високопоставлені члени діаспори, які історично були республіканцями, не будуть голосувати за Дональда Трампа.

MAGA (Зробімо Америку великою знову (девіз Трампа) - ред.) дуже відрізняється від республіканців часів Рейгана та його консерватизму Микола Грицковян, директор Центру україно-американських відносин

Микола Грицковян, з Філадельфії, є ветераном українсько-американських зусиль щодо впливу на американську зовнішню політику. Він є директором Центру україно-американських відносин (CUSUR) і організував понад 100 форумів, присвячених двостороннім відносинам США та України у сферах національної та енергетичної безпеки, а також економічного та громадянського суспільства розвитку.

Микола Грицковян

У 2016 і 2020 роках Грицковян був у протрампівському таборі. Але, схоже, це змінилося, оскільки, на думку Грицковяна, змінилася ситуація. Зараз він не підтримує Трампа через "дуже чітку антиукраїнську і фактично проросійську позицію MAGA-республіканців", маючи на увазі ізоляціоністське та популістське крило партії.

"MAGA дуже відрізняється від республіканців часів Рейгана та його консерватизму", - сказав Грицковян Kyiv Post.

Юджин Луців давно був дуже активним учасником українсько-американської громади Філадельфії, зокрема, як президент філадельфійського відділення Українського конгресового комітету Америки. Він описує себе як "республіканця Рейгана" і сказав Kyiv Post, що також не буде голосувати за Дональда Трампа.

Юджин Луців

"Я оцінюю Дональда Трампа за тією кампанією, яку він проводить", - розповів Луців. "Його MAGA-республіканці в Конгресі... відразу ж кинули б Україну і нічого не зробили, щоб захистити Україну від захоплення Московією. Багато з них буквально принижують Україну і повторюють російську дезінформацію про неї".

"І вибір Дональдом Трампом Дж.Д. Венса як кандидата на віцепрезидента достатньо демонструє, що він, Трамп, з того ж тіста Він також зробив дуже болючі принизливі зауваження про Україну. І він звинувачує Зеленського в тому, що він розпочав війну: просто російська дезінформація та відверта зневага до хороброго народу, який протягом століть боровся за свободу, свободу та людську гідність, за самовизначення та визнання своїх прав як нації-держави", - розповів Луців.

У Пенсильванії станом на 22 жовтня, за даними 538, служби, яка агрегує близько 20 окремих опитувань по штату для досягнення максимальної точності, Дональд Трамп наразі випереджає Камалу Гарріс на 0,3 відсотка. У середині вересня Гарріс лідирувала, маючи перевагу в 1,9 відсотка.

В США мешкають приблизно 1,1 мільйона американців українського походження. Після Нью-Йорка Пенсильванія має другу за величиною кількість українців серед усіх штатів. Більше половини українців у Пенсильванії – близько 58 000 осіб – живуть у районі Великої Філадельфії.

Українська діаспорна спільнота Пенсильванії має кілька поколінь або "хвиль": нащадків тих, хто мігрував здебільшого з економічних причин у кінці 19 століття та до Другої світової війни; нащадків політичних біженців після Другої світової війни; мігрантів з незалежної пострадянської України з 1990 року; та останню хвилю приїздів після війни Росії проти України з 2014 року, зокрема, біженців після широкомасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Значну роль у пенсильванській діаспорній спільноті відіграють як Українська греко-католицька церква, так і Українська православна церква в США, які мають понад 100 парафій по всій Пенсильванії.