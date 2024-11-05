Австралія відправить Україні 14 військових катерів з жорстким корпусом, повідомила пресслужба Міністерства оборони Австралії.

Катери від Австралії − що треба знати

"Австралія залишається твердо відданою підтримці України в її боротьбі проти російської агресії... Україна продемонструвала свою здатність перешкоджати постійним атакам Росії з Чорного моря. Ми пишаємося тим, що робимо свій внесок у цю життєво важливу морську оборону за допомогою цього нового пакета", − пояснив віцепрем'єр-міністр і міністр оборони країни Річард Марлз.

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За даними міноборони Австралії, ці катери забезпечать швидкі та високоманевровані морські можливості для України.

Австралія передасть Україні танки Abrams − подробиці

У межах нового пакета військової допомоги від Австралії на 245 млн доларів Україна отримає австралійських танків Abrams.

Рішення відправити танки M1A1 в Україну не матиме негайного впливу на оперативну безпеку Австралії, оскільки M1A2 SEPv3 Abrams є останнім і найдосконалішим варіантом танка.

Більше по темі Британія щорічно виділятиме майже 4 млрд доларів на допомогу Україні Ця допомога надаватиметься додатково до кредиту в межах угоди країн G7.

Модернізація містить покращений бронезахист, інтегровані активні протиракетні системи, а також вдосконалені системи управління вогнем і зв’язку.

24 вересня у ЗМІ з'явилася інформація про передачу Україні австралійських танків.