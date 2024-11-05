Громада Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир на півночі Сполучених Штатів уже оголосила про результати виборів президента, пише CNN.

Перша громада оголосила результати президентських виборів США − подробиці

Голосів було 6, їх розподілили порівну між кандидаткою від Демократів Камалою Гарріс та кандидатом від республіканців Дональдом Трампом.

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У голосуванні брали участь чотири виборці, афілійовані з Республіканською партією, та двоє, які не підтримують жодної партії.

Діксвілл-Нотч розташований на американсько-канадському кордоні в північній частині штату Нью-Гемпшир. Дільниця за традицією з 1960 року першою відкривається опівночі за східним часом.

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За даними перепису населення, проведеного у 2010 році, в місті проживало 12 осіб.

Президентські вибори у США − що потрібно знати

Вони відбуваються сьогодні, 5 листопада. Більш ніж 50 млн американців уже проголосували поштою або під час дострокового очного голосування за тиждень до дня виборів президента США.

Основними конкурентами серед виборців є колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

Трамп давав інтерв'ю скандальному телеведучому Такеру Карлсону.

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29 жовтня Камала Гарріс провела найбільший мітинг за весь час її кампанії.

Чинний президент США Джо Байден назвав "сміттям" поплічників і прихильників кандидата в президенти країни від Республіканців Дональда Трампа.

У кількох штатах США Національну гвардію привели в стан підвищеної готовності через можливі заворушення під час виборів.

Гарріс випереджає Трампа на 4% напередодні президентських виборів у США.