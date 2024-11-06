ЗСУ отримає колісні гаубиці RCH 155 у квітні наступного року, повідомив генеральний директор німецько-французького оборонного об'єднання KNDS Deutschland Ральф Кетцель у інтерв’ю hartpunkt.

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Кетцель сподівається на швидке укладення контракту з Бундесвером, згідно з яким планують передати близько 80 одиниць техніки.

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"Перші системи для України ми поставимо у квітні наступного року", − пояснив гендиректор KNDS.

Раніше KNDS відкрив філію в Україні для ремонту бойової техніки, зокрема з танками Leopard 1A5 і Leopard 2 MBT, а також самохідними артилерійськими установками PzH 2000 і зенітними комплексами Gepard SPAAG.

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Німеччина надає Україні гуманітарну допомогу на €200 млн

Напередодні зими Німеччина надасть Україні гуманітарну допомогу на 200 мільйонів євро. Кошти спрямують на забезпечення українців теплом.

4 листопада до столиці України з неоголошеним візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Хорватія надасть Україні 30 танків типу М-84 та 30 БМП М-80 в межах угоди з Німеччиною. Раніше Велика Британія та Німеччина уклали оборонну угоду Trinity House Agreement, яка передбачає спільний розвиток нових видів озброєнь.

Зокрема далекобійних ракет, а також посилення військової підтримки України.