ЗСУ отримає колісні гаубиці RCH 155 у квітні наступного року, повідомив генеральний директор німецько-французького оборонного об'єднання KNDS Deutschland Ральф Кетцель у інтерв’ю hartpunkt.

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Кетцель сподівається на швидке укладення контракту з Бундесвером, згідно з яким планують передати близько 80 одиниць техніки.

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"Перші системи для України ми поставимо у квітні наступного року", − пояснив гендиректор KNDS.

Раніше KNDS відкрив філію в Україні для ремонту бойової техніки, зокрема з танками Leopard 1A5 і Leopard 2 MBT, а також самохідними артилерійськими установками PzH 2000 і зенітними комплексами Gepard SPAAG.

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Зокрема далекобійних ракет, а також посилення військової підтримки України.

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