Латиноамериканські виборці підтримують віцепрезидентку Камалу Гарріс, а не колишнього президента Дональда Трампа, але з меншим відривом, ніж попередніх кандидатів від Демократичної партії, пише CNN.

Скільки латиноамериканців підтримують Камалу Гарріс

Наразі результати екзитполу CNN показують, що Гарріс має трохи більше половини підтримки серед латиноамериканських виборців на національному рівні. У 2020 році Байден отримав близько 65% підтримки серед латиноамериканських виборців.

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Зміна виглядає особливо помітною серед латиноамериканських чоловіків. Наразі екзитпол показує, що Трамп має близько 54% підтримки серед цієї групи, яку Байден здобув у 2020 році.

Як зазначає CNN, приблизно 6 із 10 латиноамериканок кажуть, що вони голосували за Гарріс, що є меншим показником, ніж майже 7 з 10, які підтримували Байдена чотири роки тому.

Більше по темі Суддя відхилив спробу продовжити голосування біля Пенсильванського університету Водночас зареєстровані виборці, які стоять у черзі о 20:00 за східним часом, зможуть проголосувати.

Президентські вибори в США 2024 - що потрібно знати

Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.

Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, наразі беруть участь ще 16 кандидатів.

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На початку виборчої гонки їх було ще більше, але деякі кандидати знялися. Найвідоміший з тих, хто вже полишив перегони в президентських виборах, був Роберт Кеннеді-молодший, племінник президента Джона Кеннеді.

Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.

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Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.

Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів вже привела у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.

За результатами останнього опитування PBS News/NPR/Marist кандидатка від Демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканців Дональда Трампа на 4%.

Вибори у США: як рахують голоси

Підрахунок голосів відбуватиметься в режимі онлайн і спостерігати за оновленням даних у прямому ефірі будуть мільйони американців. Результати виборів стануть відомі вже в ніч на 6 листопада, але якщо різниця між кандидатами буде мінімальною, то підрахунок може затягнутися.

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Офіційно Колегія виборників має оголосити результати виборів президента США лише 17 грудня 2024 року.

А затверджені ці результати будуть лише після розгляду Конгресом 5 січня 2025 року.

Далі має відбутися інавгурація, яка зазвичай організовується протягом двох тижнів, після затвердження результатів Конгресом. До цього часу Джо Байден зберігатиме свої повноваження.