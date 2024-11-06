В окрузі Райт штату Міссурі 5 листопада два працівники виборчої дільниці загинули внаслідок повені, пише CNN.

Працівники виборчої дільниці США загинули через повінь − подробиці

За даними офісу секретаря округу, трагедія сталася через стрімкий підйом води, спричинений сильними штормами, що пройшли в цьому районі напередодні.

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Співробітники Дорожнього патруля штату Міссурі виявили тіла потонулих у районі Бівер-Крік. Жертвами виявилися чоловік 70 років і жінка 73 років, які були працівниками виборчої дільниці округу Райт. Їхні автомобілі змило з дороги.

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"Вони були відданими громадянами, які високо цінували справедливі та чесні вибори. Їх буде дуже не вистачати", − заявив офіс секретаря округу.

Президентські вибори в США 2024 - що потрібно знати

Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.

Більше по темі Вибори президента США 2024: результати, головні події, факти У США закрилися останні виборчі дільниці й завершився день виборів президента США. Наразі триває підрахунок голосів для того, щоб визначити, хто переможе на виборах: Камала Гарріс чи Дональд Трамп.

Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, наразі беруть участь ще 16 кандидатів.

На початку виборчих перегонів їх було ще більше, але деякі кандидати знялися. Найвідоміший з тих, хто вже полишив перегони в президентських виборах, був Роберт Кеннеді-молодший, племінник президента Джона Кеннеді.

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Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.

Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.

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Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів вже привела у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.

За результатами останнього опитування PBS News/NPR/Marist кандидатка від Демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканців Дональда Трампа на 4%.