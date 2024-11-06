Після закриття більшості виборчих дільниць колишній президент Дональд Трамп поки випереджає Камалу Гарріс – 230 голосів вибірників проти 192. Ще не визначилися шість із семи ключових штатів, включно з Пенсильванією, але вже не важко здогадатися, хто стане хазяїном Білого дому.

Значних змін у рахунку поки що немає. У Північній Кароліні (з 16 голосами) Трамп перемагає з відривом, більшим за статистичну похибку, а Пенсильванія дасть переможцю аж 19 голосів вибірників. Саме в цих штатах обидва кандидати проводили свої кампанії найактивніше.

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За інформацією агенції Associated Press, у Пенсильванії підраховано понад 80% бюлетенів, але остаточні результати голосування в цьому штаті будуть оприлюднені не раніше четверга [за Київським часом – ред.]. Там на момент написання матеріалу Трамп випереджав Гарріс на 3%. Якщо цей незасуджений злочинець таки зробить Пенсильванію «червоною», крапка в перегонах буде поставлена. У 2020 році в цьому штаті переміг чинний президент Джо Байден, а в 2016-му – Трамп.

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Шанси Гарріс на перемогу зменшилися після програшу в Північній Кароліні, але вони ще залишаються, і її штаб покладає останні надії на Мічиган, Пенсильванію та Вісконсін.

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Там, як написала керівниця штабу Джен О’Меллі Діллон, «нам подобається те, що ми спостерігаємо».

Тим часом речник Трампа Джейсон Міллер сказав, що у Флориді настрій у таборі Республіканців «позитивний».

Росіяни намагалися зірвати вибори в США не лише звичними методами, а й хибними повідомленнями про мінування

Повідомлення про «мінування» виборчих дільниць, багато з яких надходили з російських поштових доменів, були націлені на три ключові штати – Джорджію, Мічиган і Вісконсін. Про це у вівторок повідомило ФБР.

Держсекретар штату Джорджія Бред Раффенспергер сказав на пресконференції у вівторок, що були отримані повідомлення про мінування виборчих дільниць у багатьох округах штату, але оскільки вони походили з Росії, то були явно хибними.

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«Знову ці їхні витівки, – так Раффенспергер назвав спроби росіян втрутитись у процес голосування. – Вони не хочуть, щоб у нас були нормальні, справедливі вибори. Все, що може змусити нас гризтися між собою, вони можуть записати на свій рахунок як перемогу».

Через повідомлення про мінування свої двері зачинили на певний час дві зі 177 виборчих дільниць в окрузі Фултон (Джорджія), що біля околиць Атланти, а тому працювали довше.

90% місцевого населення складають чорношкірі. На попередніх виборах вони голосували за кандидатів від Демократичної партії.

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Розвідслужби США назвали Росію найактивнішим джерелом фейків про президентські вибори.

4 листопада офіс Директора національної розвідки (ODNI), ФБР і Агентство з безпеки інфраструктури (CISA) опублікували спільну заяву, в якій попередили про велику загрозу зовнішнього втручання в американські вибори.

«… Розвідслужби зафіксували проведення недружніми країнами, зокрема Росією, операцій впливу з метою підірвати впевненість американців у чесних виборах і розділити їх», – йдеться у заяві.

У своїх звітах розвідслужби передбачали значне посилення такої діяльності, спрямованої, в першу чергу, на «непевні» штати.

У заяві наголошується, що «Росія – найактивніша загроза», і що пов’язані з нею особи створюють фейкові відео та пишуть статті, метою яких є посіяти серед виборців сумніви в законності виборів і вселити в них страх.

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Тепер, коли ЗСУ воює ще й проти північнокорейських військ, Зеленський закликає світ до рішучіших дій

У своєму вечірньому зверненні Президент Володимир Зеленський сказав, що перші бої з північнокорейськими солдатами «відкрили нову сторінку нестабільності у світі», і що світ, на жаль, не приділяє цьому достатньо уваги, не кажучи вже про дії.

«Терор, на жаль, може поширюватись як вірус, коли не зустрічає достатньої протидії, – сказав Зеленський. – Зараз протидія має стати достатньою. Достатньо сильною».

«Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. Ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни, на справжню ескалацію, – щоб цей його крок став програшним. І для нього, і для Північної Кореї».