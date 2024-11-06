6 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобіліації та воєнного стану до 7 лютого 2025 року, йдеться на сайті Верховної Ради.

В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан

У картці законопроєкту "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" вказано, що 6 листопада закон повернули з підписом Президента, так само як ізакон "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

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Воєнний стан і мобілізація − що відомо

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про затвердження Указу Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану з 10 листопада на 90 діб.

Законодавчі акти "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№12151) підтримали 311 депутатів, а "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№12152) – 304.

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За словами президента, перші тисячі солдатів із Північної Кореї перебувають неподалік українського кордону.

Відповідно, строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 7 лютого 2025 року.

7 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні та строку проведення загальної мобілізації.

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