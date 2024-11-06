Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і Президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, очільниця ЄС Урсула фон дер Ляєн та інші світові лідери привітали кандидата в президенти США Трампа з перемогою у виборах.
Хто вже привітав Трампа
Президент Зеленський наголосив, що цінує прихильність Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах.
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"Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", − пояснив український лідер.
Він додав, що очікує на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під керівництвом Трампа та подальшу двопартійну підтримку України у США.
"Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному товаристві за підтримки наших союзників", − підсумував Зеленський.
Вибори президента США 2024: результати, головні події, факти
"Найбільший камбек в політичній історії США! Вітаємо президента Дональда Трампа з його величезною перемогою", − наголосив Орбан.
Він дзауважив, що це "дуже потрібна перемога для світу".
"Вітаю президента Дональда Трампа. Готові працювати разом, як ми робили це протягом чотирьох років. З вашими переконаннями і з моїми. З повагою та амбіціями. Заради більшого миру і процвітання", − наголосив Макрон.
За даними АFP, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також привітав Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США.
"Вітаю з найбільшим поверненням в історії! Ваше історичне повернення до Білого дому пропонує новий початок для Америки і потужне підтвердження відданості великому союзу між Ізраїлем і Америкою. Це величезна перемога!" − сказав Нетаньягу в заяві.
Своєю чергою очільниця ЄС Урсула фон дер Ляєн привітала Дональда Трампа після його перемоги на президентських виборах у США, висловивши сподівання, що Вашингтон і Брюссель працюватимуть разом над "спільним порядком денним".
"Я тепло вітаю Дональда Трампа. ЄС і США − більше, ніж просто союзники. Нас пов'язує справжнє партнерство між нашими народами, що об'єднує 800 млн громадян. Тож давайте працювати разом над сильним трансатлантичним порядком денним, який продовжує приносити їм користь", − зауважила фон дер Ляєн.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган також долучився до привітань Трампа з перемогою на виборах президента.
"Вітаю мого друга Дональда Трампа, якого після великої боротьби знову було обрано президентом США на минулих виборах. У цей новий період, який розпочався з вибору американського народу, сподіваюся на зміцнення турецько-американських відносин, а також на завершення криз та воєн регіонального та глобального масштабу, насамперед палестинського питання та російсько-української війни", – написав Ердоган у X.
Своєю чергою прем'єр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що з нетерпінням чекає співпраці з Трампом в наступні роки.
А прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила у привітанні, що США та Італія – "сестринські" країни, об'єднані спільними цінностями та історичною дружбою.
"Це стратегічний зв’язок, який я, переконана, ми зараз посилимо ще більше", – зауважила вона.
Прем'єр Іспанії Педро Санчез заявив, що працюватиме над стратегічними двосторонніми відносинами та міцним трансатлантичним партнерством".
Президентка Молдови Мая Санду також доєдналася до привітань і наголосила, що її країна дорожить своїми відносинами зі США.
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що США є головним стратегічним партнером країни.
"Ми обоє серйозно ставимося до нашої безпеки. Литва зараз виділяє 3,5% ВВП на оборону та продовжить збільшувати наші інвестиції. Трансатлантична єдність має вирішальне значення!" –зауважив він.
Очільник Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що сподівається на співпрацю із новим президентом для зміцнення двосторонніх відносин і трансатлантичного партнерства.
Дональда Трампа привітав і генсек НАТО Марк Рютте.
Він наголосив, що лідерство Трампа знову матиме "ключову роль для того, щоб зберігати Північноатлантичний союз сильним".
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала приєднався до привітань і заявив: "Наша спільна мета – забезпечити, щоб відносини між нашими країнами залишалися на найвищому рівні, незважаючи на зміни в адміністрації, і щоб ми продовжували розвивати їх на благо наших громадян".
Німецький канцлер Олаф Шольц привітав Трампа в соцмережі Х, зазначивши, що протягом тривалого часу Німеччина та США успішно співпрацювали, сприяючи процвітанню та свободі по обидва боки Атлантики.
А президент Польщі Анджей Дуда написав у цій самій соцмережі: "Вітання, пане президенте Дональд Трамп. Ви це зробили!"
Президентські вибори в США 2024 - що потрібно знати
Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.
Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, наразі беруть участь ще 16 кандидатів.
На початку виборчої гонки їх було ще більше, але деякі кандидати знялися. Найвідоміший з тих, хто вже полишив перегони в президентських виборах, був Роберт Кеннеді-молодший, племінник президента Джона Кеннеді.
Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.
Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.
Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.
Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів вже привела у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.
За результатами останнього опитування PBS News/NPR/Marist кандидатка від Демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканців Дональда Трампа на 4%.
Вибори у США: як рахують голоси
Підрахунок голосів відбуватиметься в режимі онлайн і спостерігати за оновленням даних у прямому ефірі будуть мільйони американців. Результати виборів стануть відомі вже в ніч на 6 листопада, але якщо різниця між кандидатами буде мінімальною, то підрахунок може затягнутися.
Офіційно Колегія виборників має оголосити результати виборів президента США лише 17 грудня 2024 року.
А затверджені ці результати будуть лише після розгляду Конгресом 5 січня 2025 року.
Далі має відбутися інавгурація, яка зазвичай організовується протягом двох тижнів, після затвердження результатів Конгресом. До цього часу Джо Байден зберігатиме свої повноваження.