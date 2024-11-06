Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і Президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, очільниця ЄС Урсула фон дер Ляєн та інші світові лідери привітали кандидата в президенти США Трампа з перемогою у виборах. Хто вже привітав Трампа Президент Зеленський наголосив, що цінує прихильність Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. "Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", − пояснив український лідер. Advertisement Він додав, що очікує на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під керівництвом Трампа та подальшу двопартійну підтримку України у США. "Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному товаристві за підтримки наших союзників", − підсумував Зеленський. Більше по темі Вибори президента США 2024: результати, головні події, факти У США закрилися останні виборчі дільниці й завершився день виборів президента США. Наразі триває підрахунок голосів для того, щоб визначити, хто переможе на виборах: Камала Гарріс чи Дональд Трамп.

"Найбільший камбек в політичній історії США! Вітаємо президента Дональда Трампа з його величезною перемогою", − наголосив Орбан. Він дзауважив, що це "дуже потрібна перемога для світу". Advertisement

"Вітаю президента Дональда Трампа. Готові працювати разом, як ми робили це протягом чотирьох років. З вашими переконаннями і з моїми. З повагою та амбіціями. Заради більшого миру і процвітання", − наголосив Макрон.

За даними АFP, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також привітав Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США. "Вітаю з найбільшим поверненням в історії! Ваше історичне повернення до Білого дому пропонує новий початок для Америки і потужне підтвердження відданості великому союзу між Ізраїлем і Америкою. Це величезна перемога!" − сказав Нетаньягу в заяві. Своєю чергою очільниця ЄС Урсула фон дер Ляєн привітала Дональда Трампа після його перемоги на президентських виборах у США, висловивши сподівання, що Вашингтон і Брюссель працюватимуть разом над "спільним порядком денним". Advertisement "Я тепло вітаю Дональда Трампа. ЄС і США − більше, ніж просто союзники. Нас пов'язує справжнє партнерство між нашими народами, що об'єднує 800 млн громадян. Тож давайте працювати разом над сильним трансатлантичним порядком денним, який продовжує приносити їм користь", − зауважила фон дер Ляєн.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган також долучився до привітань Трампа з перемогою на виборах президента. "Вітаю мого друга Дональда Трампа, якого після великої боротьби знову було обрано президентом США на минулих виборах. У цей новий період, який розпочався з вибору американського народу, сподіваюся на зміцнення турецько-американських відносин, а також на завершення криз та воєн регіонального та глобального масштабу, насамперед палестинського питання та російсько-української війни", – написав Ердоган у X. Advertisement

Своєю чергою прем'єр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що з нетерпінням чекає співпраці з Трампом в наступні роки. А прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила у привітанні, що США та Італія – "сестринські" країни, об'єднані спільними цінностями та історичною дружбою. "Це стратегічний зв’язок, який я, переконана, ми зараз посилимо ще більше", – зауважила вона.

Прем'єр Іспанії Педро Санчез заявив, що працюватиме над стратегічними двосторонніми відносинами та міцним трансатлантичним партнерством". Президентка Молдови Мая Санду також доєдналася до привітань і наголосила, що її країна дорожить своїми відносинами зі США. Advertisement Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що США є головним стратегічним партнером країни. "Ми обоє серйозно ставимося до нашої безпеки. Литва зараз виділяє 3,5% ВВП на оборону та продовжить збільшувати наші інвестиції. Трансатлантична єдність має вирішальне значення!" –зауважив він. Очільник Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що сподівається на співпрацю із новим президентом для зміцнення двосторонніх відносин і трансатлантичного партнерства. Дональда Трампа привітав і генсек НАТО Марк Рютте. Він наголосив, що лідерство Трампа знову матиме "ключову роль для того, щоб зберігати Північноатлантичний союз сильним". Advertisement Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала приєднався до привітань і заявив: "Наша спільна мета – забезпечити, щоб відносини між нашими країнами залишалися на найвищому рівні, незважаючи на зміни в адміністрації, і щоб ми продовжували розвивати їх на благо наших громадян". Німецький канцлер Олаф Шольц привітав Трампа в соцмережі Х, зазначивши, що протягом тривалого часу Німеччина та США успішно співпрацювали, сприяючи процвітанню та свободі по обидва боки Атлантики. А президент Польщі Анджей Дуда написав у цій самій соцмережі: "Вітання, пане президенте Дональд Трамп. Ви це зробили!"