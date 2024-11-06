Високопоставлений представник ХАМАСу в коментарі AFP заявив, що Сполучені Штати на чолі з Дональдом Трампом, який вже заявив про перемогу на президентських виборах, повинні припинити «сліпу підтримку» Ізраїлю у війні в Газі.

«Ця сліпа підтримка сіоністського утворення повинна припинитися, тому що вона відбувається за рахунок майбутнього нашого народу, а також безпеки і стабільності регіону», - розповів Бассем Наїм, член політичного бюро ХАМАС.

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Трамп перемагає на виборах президента США - докладніше

Після того, як 19 голосів виборців Пенсильванії перейшли до Трампа, він отримав 267 голосів виборників.

Відтак, для фактичного оформлення перемоги Дональду Трампу залишилося лише три голоси, які щоб забезпечать йому необхідні для перемоги 270 голосів.

Він може легко отримати ці три голоси з Аляски, штату, де переважають республіканці, з трьома необхідними голосами.

Більше по темі Вибори президента США 2024: результати, головні події, факти У США закрилися останні виборчі дільниці й завершився день виборів президента США. Наразі триває підрахунок голосів для того, щоб визначити, хто переможе на виборах: Камала Гарріс чи Дональд Трамп.

Президентські вибори в США 2024 - що потрібно знати

Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.

Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, брали участь ще 16 кандидатів.

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Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.

Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів.

На тлі цього, значна кількість штатів навіть приводила у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.