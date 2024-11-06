Українські доларові облігації України зросли, бо обіцянки Дональда Трампа прискорити закінчення війни з Росією опинилися в центрі уваги після його переобрання на пост президента США.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як змінилися доларові облігації України після перемоги Трампа

Цінні папери України, вартість яких залежить від стану економіки, зараз коштують дорожче, ніж будь-коли з початку повномасштабної війни з Росією.

Наразі їх ціна перевищує 73 центи за долар, хоча у 2022 році вона падала нижче 15 центів.

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Керівники фондів вже купували доларові облігації України в останні тижні, бо президентство Трампа почало здаватися вірогіднішим.

Сьогодні облігації України були одними з найкращих на ринках, що розвиваються, за процентним зростанням.

"Облігації відображають ймовірність того, що війна може закінчитися раніше, а не фокусуються на тому, як виглядатиме ця угода", - зазначив керуючий портфелем у Ninety One UK Ltd Тис Лоу.

Більше по темі Українці у соцмережах нагадують Трампу про його "закінчу війну за 24 години" Поки Трамп заявляє про перемогу, українці в соціальних мережах сумніваються у тому, що він зможе за "24-години" закінчити війну, як обіцяв раніше.

ЗНа відміну від інших країн, що розвиваються, де вартість валют та акцій падає через можливе введення Трампом мит, українські облігації демонструють зростання.

Найбільше постраждали східноєвропейські валюти, а форинт торгувався на найнижчому рівні з кінця 2022 року.

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Трамп стане 47-м президентом США

Згідно із підрахунками Associated Press, кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп здобув необхідні 277 голосів виборників.

Ці голоси забезпечують йому перемогу на президентських виборах США 2024 року.

Раніше ми писали про те, що після того, як 19 голосів виборців Пенсильванії перейшли до Трампа, він отримав 267 голосів виборників.

Відтоді, для фактичного оформлення перемоги Дональду Трампу залишалося лише три голоси, які йому легко повинні забезпечити результати голосування на Алясці, де традиційно переважають республіканці.