Якщо принципом нового президента США Дональда Трампа буде "мир завдяки силі", Америка та весь світ від цього виграють, заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
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"Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було весь час чути слова тоді ще 45-го Президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі - peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го Президента Сполучених Штатів, Америка й увесь світ від цього точно виграють", − наголосив український президент.
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Зеленський зауважив, що цього року розмовляв із Трампом, а також особисто зустрічався з ним у вересні в Нью-Йорку.
"На рівні команд маємо взаємодію. Як і завжди, безперечно цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. Щодо всіх пунктів Плану перемоги ми говорили. На зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні − у Конгресі та в Білому домі", − нагадав Зеленський.
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Він додав, що Україна та Штати мають потенціал для міцнішої співпраці у ланках оборони, економіки та майбутнього після війни.
"Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішними", − підсумував Президент України.
Президентські вибори в США 2024 − що потрібно знати
Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.
Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, наразі беруть участь ще 16 кандидатів.
На початку виборчої гонки їх було ще більше, але деякі кандидати знялися. Найвідоміший з тих, хто вже полишив перегони в президентських виборах, був Роберт Кеннеді-молодший, племінник президента Джона Кеннеді.
Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.
Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.
Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.
Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів вже привела у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.
За результатами останнього опитування PBS News/NPR/Marist кандидатка від Демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканців Дональда Трампа на 4%.
За попередніми результатами, республіканець Дональд Трамп, здобув перемогу на виборах США, набравши 277 голосів виборників, які забезпечують йому президентство.