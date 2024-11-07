Якщо принципом нового президента США Дональда Трампа буде "мир завдяки силі", Америка та весь світ від цього виграють, заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський розповів про відносини з Трампом − подробиці

"Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було весь час чути слова тоді ще 45-го Президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі - peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го Президента Сполучених Штатів, Америка й увесь світ від цього точно виграють", − наголосив український президент.

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Зеленський зауважив, що цього року розмовляв із Трампом, а також особисто зустрічався з ним у вересні в Нью-Йорку.

"На рівні команд маємо взаємодію. Як і завжди, безперечно цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. Щодо всіх пунктів Плану перемоги ми говорили. На зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні − у Конгресі та в Білому домі", − нагадав Зеленський.

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Він додав, що Україна та Штати мають потенціал для міцнішої співпраці у ланках оборони, економіки та майбутнього після війни.

"Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішними", − підсумував Президент України.