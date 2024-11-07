У 2024 році в Україні відкрили 21 336 боргів за штрафи через порушення правил військового обліку, повідомив Опендатабот.

Як змінилася кількість боргів за штрафи від ТЦК за 2024 рік

Наразі проваджень у два рази більше, ніж за весь минулий рік, коли до Реєстру потрапили 10 542.

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Кожне третє провадження закрили, що свідчить про сплату штрафу. З 10 542 боргів за штрафи від ТЦК минулого року закрили 72% справ.

Інфографіка: Опендатабот

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Скільки боргів за штрафи від ТЦК за 2024 рік відкрили на чоловіків

Більшість боргів відкрили на чоловіків, тобто 21 161 провадження. Водночас більшає і жінок, які мають штрафи через порушення правил військового обліку.

За рік кількість проваджень на жінок зросла зі 121 до 175.

Військовий облік став обов’язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60 з 1 жовтня минулого року. Аби не отримати штраф, жінки мали стати на облік до 17 липня 2024 року.

Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану

6 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобіліації та воєнного стану до 7 лютого 2025 року.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про затвердження Указу Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану з 10 листопада на 90 діб.

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Законодавчі акти "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№12151) підтримали 311 депутатів, а "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№12152) – 304.