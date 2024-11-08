З жовтня Росія посилила атаки дронами-камікадзе. Запуски по Україні зросли на 700 одиниць, досягнувши 2000 за місяць.

Про це повідомляє міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

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Росія збільшилась кількість дронових атак на Україну

Британська розвідка проаналізувала атаки російських безпілотників на Україну в жовтні та на початку листопада.

Згідно з їхнім звітом, Росія значно збільшила використання дронів-камікадзе: у жовтні було запущено близько 2000 БпЛА, що на 700 більше, ніж у вересні.

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Це зростання пояснюється інвестиціями Росії у виробництво дронів, диверсифікацією поставок та розширенням пускових майданчиків. Інтенсивність атак залишається високою і в листопаді.

Розвідка вважає, що головним обмеженням для Росії у використанні дронів є не виробництво, а людські ресурси, необхідні для їх запуску.

Пускові майданчики прості у відновленні, тому за умови безперебійного виробництва, кількість атак, ймовірно, залишатиметься на високому рівні.