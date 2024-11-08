З жовтня Росія посилила атаки дронами-камікадзе. Запуски по Україні зросли на 700 одиниць, досягнувши 2000 за місяць.

Про це повідомляє міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

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Росія збільшилась кількість дронових атак на Україну

Британська розвідка проаналізувала атаки російських безпілотників на Україну в жовтні та на початку листопада.

Згідно з їхнім звітом, Росія значно збільшила використання дронів-камікадзе: у жовтні було запущено близько 2000 БпЛА, що на 700 більше, ніж у вересні.

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Це зростання пояснюється інвестиціями Росії у виробництво дронів, диверсифікацією поставок та розширенням пускових майданчиків. Інтенсивність атак залишається високою і в листопаді.

Розвідка вважає, що головним обмеженням для Росії у використанні дронів є не виробництво, а людські ресурси, необхідні для їх запуску.

Сили ППО збили 74 російські дрони під час чергової атаки
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Сили ППО збили 74 російські дрони під час чергової атаки

Дрони збивали в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Пускові майданчики прості у відновленні, тому за умови безперебійного виробництва, кількість атак, ймовірно, залишатиметься на високому рівні.

Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати

Під час нічної атаки 8 листопада 64 безпілотники типу Shahed та різні дрони летіли з напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – Росія та мис Чауда – Крим.

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Українська ППО знищила 62 з 92 російських безпілотників.

У ніч проти 7 листопада українська ППО ліквідувала 74 із 106 російських безпілотників різного типу.

А в ніч на 6 листопада українські Сили оборони знищили 38 із 63 російських БпЛА типу "Шахед".

У ніч проти 4 листопада протиповітряна оборона ліквідувала 50 із 80 російських безпілотників типу "Шахед". Ворог також атакував керованими авіабомбами Харківщину та вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровщині з Ростовської області.

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