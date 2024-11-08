Росія може провести військові навчання з Північною Кореєю, повідомляє Reuters.
Військові навчання Росії та Північної Кореї − подробиці
"Подивимося. Ми теж могли б провести навчання. Чому б і ні", − пояснив російський президент Владімір Путін щодо можливостей проведення спільних військових навчань із КНДР.
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За даними Reuters, російський лідер поки не підтвердив і не спростував присутність північнокорейських військ на Курщині.
Однак він додав, що угода про партнерство з Пхеньяном, підписана на початку року, визначила контури співпраці між країнами.
"Там є і четверта стаття, яка говорить про взаємодопомогу в разі агресії з боку іншої держави. Все там є. І я ще раз повторюю, практично нічого нового в порівнянні з тим договором, який просто застарів ще з часів Радянського Союзу, немає", − додав Путін.
Військ КНДР у Росії − що відомо
У Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вони вже потрапили під обстріл ЗСУ в Курській області Росії.
Зеленський підтвердив перші втрати серед солдатів КНДР у Курській області
За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до районів поряд з Україною понад 7 тис. військових КНДР.
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена зверталася до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України.
Росія перекинула кілька тисяч північнокорейських військових на Курщину.