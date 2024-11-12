Майбутній президент США Дональд Трамп налаштований на укладення мирної угоди між Україною та Росією якнайшвидше, пише Bloomberg, цитуючи президента Фінляндії Александра Стубба.
Як Трамп налаштований щодо угоди між Україною і Росією − подробиці
11 листопада Стубб і Трамп провели телефонну розмову, говорили про Україну, Росію, Китай та європейську безпеку.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
"Ми в Європі та решта світу повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований на укладення мирної угоди якнайшвидше", − наголосив Стубб. За його словами, в період між виборами та інавгурацією існує вікно можливостей для цих переговорів.
Під час виступу на кліматичному саміті COP29 в Баку, Азербайджан, Стубб перерахував чотири передумови для миру в Україні: територіальні питання, гарантії безпеки, правосуддя та відновлення.
Минулого місяця він також зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до Пекіна, де обговорили російську агресію.
Трамп обрав на посаду радника з нацбезпеки республіканця Майка Волца
Плани Трампа після отримання посади − що відомо
Майбутній 47-й президент США обрав власним радником із національної безпеки республіканця Майка Волца.
Трамп видасть десятки указів у перші дні роботи на посаді.
У списку Трампа на перші дні роботи є такі плани:
- почати масову депортацію мігрантів;
- скасувати політику адміністрації Байдена у сфері освіти;
- реорганізувати федеральний уряд шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього і його поплічників;
- помилувати людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року;
- "посадити Україну та Росію за стіл переговорів".
Російський лідер Владімір Путін, схоже, припускає, що обраний президент США Дональд Трамп прислухатиметься до інтересів і вподобань Кремля, не вимагаючи від Москви жодних поступок чи вигод у відповідь.