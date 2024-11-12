Майбутній президент США Дональд Трамп налаштований на укладення мирної угоди між Україною та Росією якнайшвидше, пише Bloomberg, цитуючи президента Фінляндії Александра Стубба.

Як Трамп налаштований щодо угоди між Україною і Росією − подробиці

11 листопада Стубб і Трамп провели телефонну розмову, говорили про Україну, Росію, Китай та європейську безпеку.

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"Ми в Європі та решта світу повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований на укладення мирної угоди якнайшвидше", − наголосив Стубб. За його словами, в період між виборами та інавгурацією існує вікно можливостей для цих переговорів.

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Під час виступу на кліматичному саміті COP29 в Баку, Азербайджан, Стубб перерахував чотири передумови для миру в Україні: територіальні питання, гарантії безпеки, правосуддя та відновлення.

Минулого місяця він також зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до Пекіна, де обговорили російську агресію.

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Плани Трампа після отримання посади − що відомо

Майбутній 47-й президент США обрав власним радником із національної безпеки республіканця Майка Волца.

Трамп видасть десятки указів у перші дні роботи на посаді.

У списку Трампа на перші дні роботи є такі плани:

почати масову депортацію мігрантів;

скасувати політику адміністрації Байдена у сфері освіти;

реорганізувати федеральний уряд шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього і його поплічників;

помилувати людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року;

"посадити Україну та Росію за стіл переговорів".

Російський лідер Владімір Путін, схоже, припускає, що обраний президент США Дональд Трамп прислухатиметься до інтересів і вподобань Кремля, не вимагаючи від Москви жодних поступок чи вигод у відповідь.