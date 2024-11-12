Очільник британського уряду Кір Стармер має намір закликати президента США Джо Байдена виділити кошти для кредиту Україні у розмірі 20 мільярдів доларів до того, як Дональд Трамп вступить на посаду наступного президента США.

Про це пише The Telegraph.

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Стармер вимагатиме від Байдена кредит для України − подробиці

Стармер наполягає на проведенні особистих переговорів з Байденом, коли ті візьмуть участь у саміті G20 у Ріо-де-Жанейро в Бразилії 18-19 листопада.

Кеівник британського уряду може сказати, що Україна має отримати дозвіл на запуск далекобійних ракет Storm Shadow вглиб Росії, проти чого виступає Байден. Саміт може мати вирішальне значення, оскільки союзники там обговорять прискорення підтримки України.

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Лондона наполягає на тому, щоб країни G7 (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США) виконали обіцянки щодо надання кредитів Україні.

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Лідери G7 ще в червні домовилися про надання Києву 50 млрд доларів, які частково фінансуватимуться коштом відсотків, отриманих від зморожених російських активів. Штати своєю чергою пообіцяли надати 20 млрд доларів із 50, але їх досі не надали. Минулого місяця американська влада повідомила, що гроші готують до виділення вже цього року.

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Один з інсайдерів британського уряду сказав, що Британія готова тиснути на Байдена щодо виконання обіцянки.

Переговори Стармера поки не узгоджені та не оголошені, але представники уряду очікують, що двостороння зустріч з Байденом погодять. Очільник МЗС Британії Девід Леммі наполягатиме на аналогічних аргументах щодо надання кредитних обіцянок на зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Римі наприкінці листопада.

Лідери G7 узгодили виділення Україні $50 млрд коштом росактивів

Лідери держав G7 дійшли згоди щодо процедури надання Україні 50 млрд доларів позики коштом заморожених російських активів.

Про це йшлося в заяві "Групи семи".

Європейський союз, США та Велика Британія ухвалили рішення про надання Україні фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

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23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро.

22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію про надання Україні позики Європейського Союзу у межах кредиту G7, який будуть виплачувати із використанням прибутків від заморожених активів РФ.