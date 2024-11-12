На початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна евакуювала як цивільні, так і військові літаки, насамперед транспортні, щоб їх не захопила Росія. На жаль, український літак Ан-225 «Мрія» – найбільший у світі повітряний транспортник – евакуювати не вдалося, і він був знищений російськими десантниками в аеропорту Гостомеля в перші дні війни.

Куди заховали військово-транспорті літаки України

Тоді припускали, що багато літаків були відправлені до Польщі, звідки вони могли би підтримати постачання для України, хоча ні Київ, ні Варшава до цього часу це не підтвердили.

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Нещодавно опубліковані супутникові знімки, з останнього оновлення Google Maps, показують авіабазу в Польщі, де базується українська транспортна авіація. Сім літаків Іл-76МД і один Ан-70 були помічені в аеропорту Демблін, який знаходиться поруч із Академією ВПС Польщі менш ніж за 130 кілометрів від українського кордону.

Більше по темі СКУ анонсував флешмоб до 1000 днів повномасштабної агресії РФ проти України Світовий Конґрес Українців (СКУ) запрошує українців долучитися до флешмобу #1000days #StandWithUkraine, щоб нагадати всьому світу про те, що Україна 1000 днів протистоїть варварській агресії РФ.

Ці літаки наразі використовуються для транспортування обладнання, боєприпасів і зброї для ЗСУ. Саме через польські морські та аеропорти союзники доправляють в Україну вкрай необхідну їй військову техніку.

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Деяких військових оглядачів схвилювала присутність українського літака Ан-70, який вважається єдиним робочим екземпляром. Цей літак короткого зльоту і посадки (STOL) був спільним проєктом України і Росії, і два прототипи були побудовані на Київському авіаційному заводі в 1994 році на заміну застарілому військово-транспортному літаку радянських часів Ан-12.

Однак один із них був втрачений після зіткнення в повітрі, після чого російські партнери як замовники вийшли з проєкту, а подальша розробка літака зупинилася з фінансових причин.

Середній транспортний турбовентиляторний літак Ан-70. Серпень 2013 р. Фото: Віталій Кузьмін / wikicommons

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Військово-транспортний літак Ан-70 - що відомо

Ан-70 – середній транспортний літак короткого злету й посадки, оснащений чотирма турбовентиляторними двигунами Прогрес D-27. Він може перевозити до 42 тонн вантажу, 260 поранених на ношах або 300 десантників. Він може злітати з ґрунтової злітно-посадкової смуги довжиною від 600 до 800 метрів. Для порівняння: військовий літак Airbus A400M перевозить 33 тонни вантажу і потребує вдвічі довшої злітно-посадкової смуги.

У жовтні з'явилися повідомлення про те, що ще один унікальний український прототип літака – середньомагістральний військово-транспортний літак Ан-178-100Р – був таємно евакуйований до Польщі. Цей літак також починав своє життя як спільний російсько-український проєкт, який був розірваний після незаконної анексії Криму. Прототип уперше піднявся в повітря у травні 2015 року і був представлений громадськості наприкінці грудня 2021 року. Однак, коли вже були заплановані сертифікаційні льотні випробування, Росія розпочала широкомасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

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