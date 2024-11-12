13 листопада офіційно відкриють базу ПРО США в Редзіково на півночі Польщі, пише Polsat News, цитуючи керівника Бюро національної безпеки Польщі Яцека Сєвєра, передає Укрінформ.

База ПРО США Aegis − що відомо

"Сьогодні президент прямує з державних урочистостей до Азербайджану, але на зворотному шляху приземляється в Гданську, звідки попрямує прямо на офіційну церемонію відкриття протиракетної бази Aegis в Редзіково. Це буде в середу на цьому тижні", − зауважив Сєвєра.

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У відкритті бази Aegis братимуть участь віцепремʼєр-міністр, міністр національної оборони РП Владислав Косіняк-Камиш, а також представники Альянсу.

Це база ВМС США, однак вони підпорядкована командуванню НАТО EUCOM, тобто командуванню американськими силами в Європі.

Тобто будучи американською базою, вона збиває засоби повітряного та балістичного нападу найвищого рівня, які маневрують з районів поза межами євроатлантичного простору.

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Aegis є частиною європейської системи протиповітряної оборони Північноатлантичного союзу, хоч і підпорядковується американському командуванню EUCOM. База розрахована на протидію повітряним загрозам з-за меж євроатлантики.

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Google "знайшов" українські транспортні літаки в Польщі

На початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна евакуювала як цивільні, так і військові літаки, насамперед транспортні, щоб їх не захопила Росія. На жаль, український літак Ан-225 "Мрія" – найбільший у світі повітряний транспортник – евакуювати не вдалося, і він був знищений російськими десантниками в аеропорту Гостомеля в перші дні війни.

Нещодавно опубліковані супутникові знімки, з останнього оновлення Google Maps, показують авіабазу в Польщі, де базується українська транспортна авіація. Сім літаків Іл-76МД і один Ан-70 були помічені в аеропорту Демблін, який знаходиться поруч із Академією ВПС Польщі менш ніж за 130 кілометрів від українського кордону. 

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Польща не планує передавати Україні винищувачі МіГ-29, бо ці літаки необхідні для захисту польського неба.

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