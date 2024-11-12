Міністерство закордонних справ (МЗС) України та Укрпошта успішно завершили перший етап спільної ініціативи, яка спрямована на покращенні консульського обслуговування українців за кордоном.

Про це повідомило МЗС України.

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Як українці за кордоном можуть швидко отримати документи

У межах підписаного меморандуму про співпрацю, громадяни України отримали можливість замовити оперативну доставку свого закордонного паспорта з України в будь-яку точку світу за фіксованою ціною.

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Для зручності користувачів, Укрпошта створила спеціальний онлайн-сервіс для оформлення доставки паспортів, які видаються дипломатичними установами України за кордоном.

Завдяки електронній марці з QR-кодом, оплата за доставку здійснюється швидко та зручно в будь-якому місці через особистий кабінет на сайті Укрпошти.

Єдина ціна доставки паспорта до будь-якої країни світу — 6 доларів США + 10 грн ПДВ.

Більше по темі СКУ анонсував флешмоб до 1000 днів повномасштабної агресії РФ проти України Світовий Конґрес Українців (СКУ) запрошує українців долучитися до флешмобу #1000days #StandWithUkraine, щоб нагадати всьому світу про те, що Україна 1000 днів протистоїть варварській агресії РФ.

Укрпошта укладе угоду, яка дозволить українцям напряму отримувати товари з Amazon

9 жовтня гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що компанія планує укласти угоду з Поштовою службою США (USPS). Тривали перемовини для фіналізації угоди.

Угода між Укрпоштою та USPS дозволить українцям замовляти товари з Amazon та інших маркетплейсів США.

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Гендиректор розраховує, що ця угода запрацює з 1 січня 2025 року.

Товари з Amazon будуть їхати до України через Велику Британію. Посилки доставлятимуть до Лондона і вже через день вони мають бути в Україні.