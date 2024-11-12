У Вайбер-версії бота впроваджено технології, які гарантують безпеку користувачів.

За понад два роки функціонування Головного бота розвідки Україна отримала тисячі звернень від небайдужих громадян з тимчасово захоплених територій та з РФ, що допомогло знищити тонни ворожої техніки та російських загарбників.

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“Зв’язок із ГУР віднині також доступний і користувачам Вайберу ― версія Головного бота розвідки у цьому месенджері вже працює”, - ідеться у повідомленні.

“Наш пріоритет – безпека інформаторів. Перед публічним запуском бота ми ретельно його протестували і впевнились, що ворожі спецслужби не зможуть отримати доступ ані до переписки, ані до даних користувача, який звертається в ГУР МО”, — наголосив представник Воєнної розвідки України Андрій Юсов.

Більше по темі Дрони ГУР успішно атакували кораблі флоту РФ на Каспії - відомі подробиці Українські дрони-камікадзе завдали пошкоджень російським кораблям, які базуються у порту, чисельність гарнізону в якому становить близько 1,5 тис. осіб.

Громадян просять повідомляти через Головний бот розвідки дані про місцезнаходження штабів, техніки та особового складу російської армії.

ГУР опрацьовує кожне повідомлення і б’є по найболючіших для загарбників місцях.

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ГУР закликає небайдужих громадян на тимчасово захоплених територіях України та на території Росії передавати важливу інформацію напряму до ГУР МО за посиланнями у Телеграмі та у Вайбері.

Зв'язатись із ГУР МО України також можна електронною поштою: [email protected] та через Signal та WhatsApp: +38 096 945 53 41.