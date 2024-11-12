Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування обмежувальних заходів проти осіб із Росії, Білорусі та окупованих територій України.
Відповідні укази опубліковані на сайті президента України.
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Зеленський запровадив санкції проти осіб з Росії та Білорусі
За указом № 761/2024, під обмеження потрапили 15 громадян Росії та 39 компаній з Росії, Білорусі та окупованих територій України.
Серед фізичних осіб, до яких застосовано санкції, - окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв та "голова законодавчих зборів" міста Володимир Нємцев.
Також під санкції потрапила білоруська компанія ТОВ "НСКТрейд".
Указом № 762/2024 вводяться санкції проти 63 юридичних осіб із Росії.
Серед них - ТОВ "Шереметьєво Хендлінг", ТОВ "Домодєдово Ерпорт Хендлінг", ЗАТ "Віппорт", розташоване в аеропорту "Внуково", АТ "Восток Технікал Сервіс", ТОВ "Аеропорт Сервіс".
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Президент України запровадив санкції проти окупантів та колаборантів
20 вересня Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти шести фізичних і понад 40 юридичних осіб з Росії, Китаю та Ірану.
2 вересня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 175 суб’єктів − російських окупантів, колаборантів та тих, хто їм допомагає.
Під санкції потрапили компанії, що транспортують військову техніку, боєприпаси, обладнання та запаси до ліній бойового зіткнення, а також імпортують підсанкційні товари, зокрема, зброю, компоненти для ВПК з Ірану, КНДР.