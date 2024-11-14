В Україні продовжать мобілізацію у 2025 році, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зборів Європейської бізнес-асоціації.

Чи продовжать мобілізацію у 2025 році − що треба знати

За його словами, Міністерство оборони вже надає іншим міністерствам дані про чисельність людей, необхідних для утримання фронту та формування військових резервів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Відомство, однак, готове до діалогу з бізнесом з питань резервування працівників.

Умєров наголосив, що українська економіка потребує підтримки робочих місць, тому Міноборони відкрите для спільного обговорення та ухвалення рішень з питань бронювання співробітників для підприємств.

Advertisement

Міністр планує змінити сприйняття служби в армії, щоб мобілізація не асоціювалася з примусом, а участь в обороні України "стала предметом гордості та честі".

Збори європейської бізнес-асоціації 2024 − відео

Повне відео зборів європейської бізнес-асоціації у 2024 році можна переглянути тут:

У Резерв+ з’явилася функція онлайн-відстрочки
Більше по темі

У Резерв+ з’явилася функція онлайн-відстрочки

Наразі оформити онлайн-відстрочку можуть люди з інвалідністю, студенти, аспіранти та докторанти.

Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану

6 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобіліації та воєнного стану до 7 лютого 2025 року.

У картці законопроєкту "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" вказано, що 6 листопада закон повернули з підписом Президента, так само як ізакон "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

Advertisement

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про затвердження Указу Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану з 10 листопада на 90 діб.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Уряд схвалив нові законопроєкти у межах реформи МСЕК Мобілізація
Уряд схвалив нові законопроєкти у межах реформи МСЕК
Київ Пост
1д тому
Бійці ЗСУ зможуть змінювати частину через «Армію+» Зеленський
Бійці ЗСУ зможуть змінювати частину через «Армію+»
Київ Пост
1д тому
У Резерв+ з’явилася функція онлайн-відстрочки Мобілізація
У Резерв+ з’явилася функція онлайн-відстрочки
Київ Пост
лис. 9
В Одесі шахраї видавали себе за працівників ТЦК та вимагали гроші Одеса
В Одесі шахраї видавали себе за працівників ТЦК та вимагали гроші
Київ Пост
лис. 8
Спонсорований контент
" Попередній Хроніка війни в Україні. 14 листопада: «Найнебезпечніший момент для американської демократії»
Далі » Українські сили ППО вночі знищили понад 20 російських безпілотників