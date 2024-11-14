В Україні продовжать мобілізацію у 2025 році, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зборів Європейської бізнес-асоціації.
Чи продовжать мобілізацію у 2025 році − що треба знати
За його словами, Міністерство оборони вже надає іншим міністерствам дані про чисельність людей, необхідних для утримання фронту та формування військових резервів.
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Відомство, однак, готове до діалогу з бізнесом з питань резервування працівників.
Умєров наголосив, що українська економіка потребує підтримки робочих місць, тому Міноборони відкрите для спільного обговорення та ухвалення рішень з питань бронювання співробітників для підприємств.
Міністр планує змінити сприйняття служби в армії, щоб мобілізація не асоціювалася з примусом, а участь в обороні України "стала предметом гордості та честі".
Збори європейської бізнес-асоціації 2024 − відео
Повне відео зборів європейської бізнес-асоціації у 2024 році можна переглянути тут:
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Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану
6 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобіліації та воєнного стану до 7 лютого 2025 року.
У картці законопроєкту "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" вказано, що 6 листопада закон повернули з підписом Президента, так само як ізакон "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".
Раніше Верховна Рада ухвалила закон про затвердження Указу Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану з 10 листопада на 90 діб.