В Україні продовжать мобілізацію у 2025 році, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зборів Європейської бізнес-асоціації.

Чи продовжать мобілізацію у 2025 році − що треба знати

За його словами, Міністерство оборони вже надає іншим міністерствам дані про чисельність людей, необхідних для утримання фронту та формування військових резервів.

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Відомство, однак, готове до діалогу з бізнесом з питань резервування працівників.

Умєров наголосив, що українська економіка потребує підтримки робочих місць, тому Міноборони відкрите для спільного обговорення та ухвалення рішень з питань бронювання співробітників для підприємств.

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Міністр планує змінити сприйняття служби в армії, щоб мобілізація не асоціювалася з примусом, а участь в обороні України "стала предметом гордості та честі".

Збори європейської бізнес-асоціації 2024 − відео

Повне відео зборів європейської бізнес-асоціації у 2024 році можна переглянути тут: