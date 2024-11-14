У ніч на 14 листопада Сили оборони знешкодили 21 із 59 російських безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака дронів на Україну 13-14 листопада − подробиці

59 дронів типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з Курська в Росії. 

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БпЛА збивали в Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.

38 безпілотників були локаційно втрачені.

Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати

У ніч проти 13 листопада ППО збила 37 із 90 російських безпілотників різного типу.

2 зенітні керовані ракети С-300 летіли з Курської області в Росії на Сумщину. 2 крилаті ракети Х-101 запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Каспійському морі, а 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 летіли з Воронезькох області в Росії.

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12 листопада українські сили протиповітряної оборони знешкодили 46 зі 110 російських безпілотників різного типу.

110 безпілотників типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська в Росії. 

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Українським оборонцям вдалося також збити кілька крилатих і балістичних ракет.

У ніч проти 11 листопада українська ППО знешкодила 39 із 74 російських безпілотників різного типу. 74 безпілотники типу Shahed і дрони невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та Брянська в Росії. 

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