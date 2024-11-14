Шосту із запланованих систем ППО IRIS-T надішлють в Україну до кінця 2024 року, повідомив Офіс президента України.

Коли Україна отримає шосту систему ППО IRIS-T

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом, під час якої німецький канцлер і пояснив, що шосту із запланованих систем ППО IRIS-T доставлять в Україну до кінця року.

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Лідери, окрім цього, розглянули обсяги можливих постачань на 2025 рік.

Офіс президента України додав, що Зеленський і Шольц домовилися зберегти формат зустрічей у межах групи Рамштайн і скоординували подальші кроки для поліпшення підтримки України.

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Український президент своєю чергою наголосив на важливості представлення української концепції справедливого та тривалого миру на зустрічі G20 у Бразилії.

Німеччина додала нове озброєння до списку допомоги Україні

До нової партії увійшли вісім танків Leopard 1A5, які нададуть спільно з Данією, 20 бойових машин піхоти Marder і шість гаубиць Panzerhaubitze 2000.

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Під час майбутньої зустрічі з новообраним президентом Штатів польський лідер пообіцяв обговорити з ним війну в Україні.

У жовтні Німеччина надала Україні у наступному році пряму військову допомогу на 4 млрд євро, а до кінця цього року ФРН разом із партнерами надасть Україні пакет підтримки на 1,4 млрд євро.

Німеччина зможе втілити 50 проєктів військової допомоги Україні до кінця року на загальну суму 1,4 млрд євро.

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