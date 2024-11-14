Шосту із запланованих систем ППО IRIS-T надішлють в Україну до кінця 2024 року, повідомив Офіс президента України.

Коли Україна отримає шосту систему ППО IRIS-T

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом, під час якої німецький канцлер і пояснив, що шосту із запланованих систем ППО IRIS-T доставлять в Україну до кінця року.

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Лідери, окрім цього, розглянули обсяги можливих постачань на 2025 рік.

Офіс президента України додав, що Зеленський і Шольц домовилися зберегти формат зустрічей у межах групи Рамштайн і скоординували подальші кроки для поліпшення підтримки України.

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Український президент своєю чергою наголосив на важливості представлення української концепції справедливого та тривалого миру на зустрічі G20 у Бразилії.

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