В Амстердамі затримали 281 учасника пропалестинської демонстрації, повідомив Укрінформ.

Поліція Амстердама затримала понад 280 учасників пропалестинського протесту – подробиці

"Було затримано 281 особу під час демонстрації на площі Дам в Амстердамі", – повідомила поліція.

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Демонстранти почали збиратися на площі близько 18:00 за місцевим часом. Мітингарі проігнорували заклики поліції припинити непогоджену акцію протесту та залишилися на місці.

У поліції уточнили, що 265 людей було затримано за порушення заборони на проведення акцій протесту, ще вісьмох активістів – за "носіння предметів, використання яких потенційно могло призвести до тілесних ушкоджень та порушень громадського порядку". Крім того, кількох демонстрантів було затримано за вандалізм, хуліганство та непокору вимогам поліції.

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Варто зазначити, що після розгону демонстрації на площі Дам деяких активістів, які бажали продовжити мітинг, доставили в район парку Вестергаз, де влада міста дозволила їм провести мирну акцію.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загалом попри заборону демонстрацій участь у пропалестинській акції протесту на площі Дам взяли кілька сотень людей.

Ізраїль евакуює футбольних фанатів з Амстердаму після заворушення

В Амстердамі до та після футбольного матчу за участі місцевого клубу "Аякс" та ізраїльського "Маккабі Тель-Авів" відбулися заворушення.

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Пропалестинські активісти хотіли зустріти ізраїльський клуб протестом поблизу арени, але мер не дозволив провести акцію з безпекових міркувань.

Близько 300 активістів зібралися біля арени близько 7 вечора та спробували підійти до стадіону, вигукуючи гасла на кшталт "За вільну Палестину", "Без справедливості не буде миру", "Аллаху Акбар" і гасла проти поліції. Правоохоронці не пропустили їх ближче.

Ізраїль відправляє два літаки для евакуації ізраїльських уболівальників зі столиці Нідерландів.