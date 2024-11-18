Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розробив власний "мирний план" припинення війни між Росією та Україною та представить його під час зустрічі лідерів G20, пише Bloomberg.

Мирний план Ердогана − подробиці

Турецький президент запропонує президент України Володимиру Зеленському відкласти обговорення питання про вступ до НАТО щонайменше на 10 років для поступки Путіну, створити демілітаризовану зону на сході Донбасу, і розмістити там "міжнародні війська" як додаткову гарантію, а також гарантувати Україні постачання зброї для компенсації за згоду не вступати до НАТО.

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Турецькі офіційні особи зазначають, що це демонструє прагнення відкласти дискусії про довгострокову долю окупованих територій і зосередитися на забезпеченні стабільного перемир'я насамперед.

Ердоган вважає, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі, оскільки за даними його розвідки, Україна може втратити більше території протягом наступних кількох місяців, якщо бойові дії не припиняться.

Путін наразі не демонструє схильності до перемир'я попри масові втрати серед російських військових.

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Туреччина підтримує повернення Криму Україні − подробиці

У вересні президент Туреччини заявляв, що його країна незмінно підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, і що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права.

11 вересня у межах саміту Кримської платформи у Києві Президент України Володимир Зеленський відкрив меморіал, присвячений вшануванню трагедії кримськотатарського народу.

Мирні перемовини між Україною та Російською Федерацією можливі лише тоді, коли Україна буде сильною та матиме підтримку міжнародних партнерів.

Про це казав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Українському Радіо.