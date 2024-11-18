У португальських водах спостерігається збільшення трафіку російських кораблів. Нещодавно через них пройшло російське судно, що спеціалізується на шпигунстві.

Про це повідомляє Euroactive з посиланням на начальника штабу португальських Військово-морських сил.

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У Португалії зафіксували російський корабель-шпигун

«У наших водах відбувається транзит кораблів з Російської Федерації, все більш інтенсивний транзит, з півночі на південь і з півдня на північ», - заявив адмірал Енріке Гувейя е Мелу.

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За словами адмірала, за дуже короткий період через португальські води пройшли три військові кораблі (два фрегати і корвет), два судна-заправники, три науково-дослідні судна і «шпигунський корабель, який зазвичай займається електронним шпигунством».

Гувейя е Мелу заявив, що військово-морські сили уважно стежать за цим потоком російських кораблів.

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«Наша відповідь на це - слідувати за ними, контролювати їх, тримати їх під постійним тиском своєю постійною присутністю», - сказав він.

У Чорному морі знизилася активність флоту РФ

28 жовтня речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що флот РФ зменшив свою активність, зокрема у Чорному морі та в Середземномор'ї.

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За словами речника, це може бути певна технічна проблема.