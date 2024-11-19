Австрія продовжить підтримувати український народ, повідомив Укрінформ, цитуючи заяву міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга до 1000 днів російського повномасштабного вторгнення.
Шалленберг: Австрія продовжить підтримувати Україну
"1000 днів тому ми прокинулися в зовсім іншому світі. У світі, в якому війна повернулася до Європи. Минуло 1000 днів з моменту, коли Путін вдерся в Україну і розпочав свою абсолютно неспровоковану, жорстоку агресивну війну", – заявив Шалленберг.
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Він вказав на те, що українські чоловіки, жінки та діти пережили вже 1000 днів руйнувань, терору та відчаю.
"Путін і його поплічники несуть повну відповідальність за страждання, які вони спричинили. І дозвольте мені висловитися дуже чітко: безкарності не повинно бути", − наголосив австрійський міністр.
За його словами, розв’язана Росією війна має закінчитися негайно, а щодо того, коли і як виглядатиме справедливий мир, рішення має ухвалювати лише український народ.
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"Ця війна повинна закінчитися – негайно! І як кожна війна, вона має закінчитися за столом переговорів. Не як нав'язаний мир. Але як всеосяжний, справедливий і тривалий мир, заснований на міжнародному праві. Коли і як – вирішувати українцям. Тому що вони захищають свою країну, свій суверенітет і свою територіальну цілісність із гідною захоплення мужністю", − додав Шалленберг.
Міністр запевнив, що Австрія залишається непохитною у своїй підтримці народу України. І саме тому ухвалено рішення про виділення ще 8 млн євро гуманітарної допомоги.
"Я можу запевнити вас: ми будемо продовжувати стояти з українським народом стільки, скільки буде потрібно", − наголосив очільник австрійського зовнішньополітичного відомства.
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Україна запросила Австрію долучитися до Коаліції розмінування та інвестувати у виробництво електронних засобів захисту цивільного населення від ракет і безпілотників.
У ході перемовин із послом Австрії Арадом Бенкьо заступник міністра оборони з європейської інтеграції Сергій Боєв наголосив, що співробітництво України та Австрії має значний потенціал для зростання, зокрема у сфері технологій.
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