19 листопада російський президент Владімір Путін своїм указом затвердив оновлену ядерну доктрину Росії.

Що змінилося в ядерній доктрині Росії − що відомо

За даними документа, агресія держави зі складу військової коаліції проти Росії чи її союзників розглядається як агресія всієї коаліції. У разі агресії з боку неядерної держави за підтримки ядерної, Росія також розцінить це як спільний напад.

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Після змін у ядерній доктрині Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь не лише на використання зброї масового ураження, а й звичайної зброї в разі "критичної загрози для суверенітету чи територіальної цілісності" для нех самої чи її поплічників.

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Ядерна відповідь буде втілена після "достовірних даних про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу", тобто літаки стратегічної та тактичної авіації, крилаті ракети, дрони, гіперзвукові та інші повітряні апарати.

Більше по темі Генштаб ЗСУ підтвердив удар по російському арсеналу у Брянській області Зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію в районі арсеналу.

Росія відтепер може використати ядерну зброю, якщо на неї націлять балістику.

Погляди Путіна на війну в Україні не змінилися − подробиці

Погляди російського президента Владіміра Путіна на війну в Україні не змінилися.

Про таке заявляв канцлер Німеччини Олаф Шольц, ​​який 15 листопада поговорив телефоном з очільником Кремля.

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Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримував рішення Олафа Шольца провести розмову з Володимиром Путіним.

Водночас Український президент розкритикував дзвінок Шольца Путіну та назвав цю розмову "скринькою Пандори".