До Курської області в Росії вже прибули понад 11 тис. північнокорейських солдатів, повідомила під час брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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Заступниця речника Пентагону зазначила, що, за оцінками міноборони Штатів, до Курська прибули понад 11 тис. північнокорейських військових. Вона зазначила, що минулого тижня їхня кількість становила від 10 до 11 тис., однак наразі впевнена в тому, що реальна цифра може бути більшою.

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Сінгх додала, що в Пентагоні поки не можуть підтвердити залучення цих військ до бойових дій проти ЗСУ.

За її словами, хоча Пентагон і не має незалежного підтвердження цієї інформації, рух північнокорейських військ до Курська свідчить про їхню можливу участь у бойових діях.

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