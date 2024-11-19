До Курської області в Росії вже прибули понад 11 тис. північнокорейських солдатів, повідомила під час брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

КНДР відправила понад 11 000 солдатів в Україну − подробиці

Заступниця речника Пентагону зазначила, що, за оцінками міноборони Штатів, до Курська прибули понад 11 тис. північнокорейських військових. Вона зазначила, що минулого тижня їхня кількість становила від 10 до 11 тис., однак наразі впевнена в тому, що реальна цифра може бути більшою.

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Сінгх додала, що в Пентагоні поки не можуть підтвердити залучення цих військ до бойових дій проти ЗСУ.

За її словами, хоча Пентагон і не має незалежного підтвердження цієї інформації, рух північнокорейських військ до Курська свідчить про їхню можливу участь у бойових діях.

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Держдепартамент США підтверджував участь солдатів Північної Кореї разом з Росією у війні проти України.

Наразі військові КНДР перебувають на позиціях у Курській області, однак ще не брали участі у штурмових діях.

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповідав, що північнокорейські солдати на Курщині вчаться управляти FPV-дронами в "реальних бойових умовах".

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