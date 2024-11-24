Президент Володимир Зеленський вважає, що є всі шанси, завершити війну у 2025 році.

Про це він сказав на полях третьої Міжнародної конференції з продовольчої безпеки «Grain from Ukraine», пише Укрінформ.

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«Це буде непростий шлях, але я впевнений, що у нас є всі шанси у наступному році це зробити», - наголосив глава держави.

Завершення війни: Зеленський чекає на позицію Трампа

Володимир Зеленський уточнив, що для завершення війни є відповідні кроки, які прописані в українській Формулі миру. Однак, Київ розуміє, «що Росія на всі ці кроки не піде».

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«Але є статут ООН, і всі наші кроки, базуються на ньому. Сподіваємось, що вони будуть підтримані партнерами», - зауважив президент.

Він додав, що Київ відкритий до пропозицій лідерів африканських, азійських та арабських країн.

Також Володимир Зеленський хоче почути пропозиції від нового президента США.

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«Також я хочу почути пропозиції нового Президента Сполучених Штатів Америки. Думаю, що ми їх побачимо вже в січні, і в нас буде план щодо завершення цієї війни», - сказав Зеленський.

Переговори з Путіним: позиція президента

Володимир Зеленський вважає, що сьогодні, коли немає чіткої позиції сильних країн, переговори з Путіним є затягуванням часу.

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Глава держави наголосив, що потрібна позиція, яка примусить РФ сісти за стіл переговорів для закінчення війни, а не для висування нових умов.

«Ми говоримо про людину, яка кожні два-три місяці займається ескалацією, піднімає ставки, щоб не сідати у будь-якому форматі з Україною за стіл переговорів. Всі піднімають питання: хто на що готовий заради миру? Але Росія не хоче миру. Вона хоче, щоб хтось їх попросив закінчити війну», - сказав Зеленський.

Він звернув увагу, що на тлі заяв про нібито готовність до переговорів РФ навпаки йде на ескалацію війну.

«Після їхніх заяв про мир, що вони готові начебто до всього, і, може, у них вийде з новою адміністрацією США, що вони роблять? Вони відкривають шлях до третьої світової війни - залучають більше 11 тисяч північнокорейських військових. Роблять це публічно, тобто показують, що не збираються закінчувати війну. Вони б'ють по нас новою ракетою і погрожують відкрито наступними ядерними можливостями», - сказав президент.