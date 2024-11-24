Військові РФ вкотре цинічно порушили норми міжнародного гуманітарного права.

Окупанти вбили двох цивільних у Торецьку на Донеччині. Ще одного мешканця поранили.

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Про це повідомили в прокуратурі області.

Розстріл мирних мешканців у Торецьку

За даними слідства, трагедія сталася ввечері 21 листопада 2024 року.

Російські солдати увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі міста. Там було троє цивільних.

«Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який знаходився поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці», - повідомили в прокуратурі.

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Наразі постраждалому надають медичну допомогу.

Росіяни вбивають полонених військових

20 листопада стало відомо, що військовослужбовці російської армії імовірно розстріляли п'ятьох українських військовополонених на Покровському напрямку.

11 листопада у мережі з'явилась інформація про ще один ймовірний розстріл окупантами щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині.

10 листопада український омбудсмен Лубінець заявив, що російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.

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23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Трьох воїнів вбили під час наступу на Селидове. Ще трьох - під час штурму укріплень ЗСУ на цьому ж напрямку.

13 жовтня DeepState писав, що окупанти розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

18 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили про ще один можливий факт розстрілу пораненого українського бійця, який потрапив у полон до ворога. Сталося це на Бахмутському напрямку.