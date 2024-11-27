Заступник міністра енергетики України Роман Андарак зустрівся з німецькою делегацією, щоб обговорити нагальні потреби енергосектору, постраждалого від російських атак.

До зустрічі також приєдналися представники GIZ та посольства ФРН в Україні, повідомило Міністерство енергетики України.

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Україна та Німеччина нарощують співпрацю в енергосекторі

Під час зустрічі сторони зосередилися на основних питаннях:

Відновлення пошкоджених об'єктів: акцент на ремонтах та заходах з децентралізації енергосистеми.

Ефективність допомоги: Німеччина, як один з ключових донорів Фонду підтримки енергетики України, прагне забезпечити максимальну результативність допомоги.

Регіональна співпраця: розробка "паспортів енергетичної стійкості" для кожного регіону з метою кращої координації між місцевою та центральною владою, а також міжнародними партнерами.

"Зелена" енергетика: важливість підтримки програм для бізнесу та домогосподарств, що сприятимуть розвитку відновлюваних джерел енергії.

Європейська інтеграція: обговорення реформ та кроків для інтеграції українського енергетичного ринку з європейським.

Німеччина запевнила у своїй подальшій підтримці та зацікавленості у впровадженні найефективніших проєктів співпраці.та модернізації енергетичного сектору України.

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Німеччина надіслала Україні новий пакет військової допомоги

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У разі продовження ударів Росії по Україні, Німеччина може спершу зняти обмеження на удари далекобійною зброєю, а вже потім надати ракети Taurus.