Команда новообраного 47-го президента США Дональда Трампа розглядає кілька варіантів плану щодо припинення війни в Україні, пише CNN.

Які плани в Дональда Трампа щодо України − подробиці

Як зазначається, подробиці стратегії ще розробляються, однак чиновники Трампа "наполягатимуть на припиненні вогню на ранньому етапі, щоб на певний час заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть перемовини".

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Представники адміністрації Трампа наполягатимуть, щоб більшу частину витрат на допомогу Україні взяли союзники з ЄС і НАТО.

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Пропозиція генерала Кіта Келлога, спецпосланця США по Україні, передбачає продовження військової допомоги США Україні за умови участі Києва в мирних переговорах із Росією, а також політики США, яка сконцентрується на досягненні припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту.

Вступ України до НАТО відкладуть на тривалий період, що змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Більше по темі США можуть надіслати новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн Він стане одним із найбільших, наданих у межах президентських повноважень щодо скорочення озброєнь.

Розглядається й пропозиція, схвалена експослом США в Німеччині Річардом Гренеллом, зокрема створення на території України "автономних регіонів".

Одним із варіантів розвитку подій є дозвіл Росії на збереження контролю над окупованою територією в обмін на членство України в НАТО.

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Як наголошує CNN, позиція Трампа часто міняється, тому процес планування щодо України нестабільний.

За даними одного з джерел, Трамп може пригрозити Україні відмовою в допомозі, якщо вона не сяде за стіл переговорів.

Трамп підписав з адміністрацією Байдена меморандум про передачу влади

Перехідна команда новообраного президента Трампа підписала меморандум про взаєморозуміння з адміністрацією Байдена.

Найрезонанснішими кандидатурами майбутньої адміністрації, які запропонував Трамп, були такі:

сенатор від Флориди Марко Рубіо на посаду держсекретаря

телеведучий Fox News Піт Хегсет на пост глави Пентагону

конгресмен від Флориди Метт Гетц на посаду генпрокурора США (але той відмовився через серію скандалів, і його замінили на ексгенпрокурора Флориди Пем Бонді)

мільярдери Ілон Маск і Вівек Рамасвамі на пост керівників нового Міністерства з підвищення ефективності уряду

колишня керівниця компанії WWE − Лінда Макмен на посаду керівниці Міністерства освіти США

Тулсі Габбард – на посаду директора Національної розвідки.

Окружна суддя Штатів Таня Чуткан задовольнила клопотання спеціального прокурора Джека Сміта про закриття кримінальної справи проти новообраного 47-го президента США.