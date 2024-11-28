Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про Державний бюджет» на 2025 рік, повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Президент схвалив держбюджет на 2025 рік

«Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн. 420,9 млрд грн направимо на соціальний захист, 217 млрд грн — на охорону здоров'я, 199 млрд грн — на освіту», - зазначив Шмигаль.

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Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи — 2,05 трлн грн.

«Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів», - додав прем’єр.

Рада схвалила держбюджет-2025

19 листопада Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12000 «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

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8 листопада Кабмін схвалив проєкт держбюджету до другого читання, збільшивши видатки на 50 млрд грн.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Перше читання не передбачає суттєвих змін в проєкті бюджету.

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20 вересня міністр фінансів України Сергій Марченко представив у парламенті проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Доходи загального фонду держбюджету (без грантів та міжбюджетних трансфертів) заплановані у сумі 2,007 трлн грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що у 2025 році Кабінет Міністрів очікує збільшення доходів державного бюджету майже на 30%, а видатків − на 20%.

13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Доходи державного бюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн гривень, а видатки − 3,6 трлн гривень.