Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про Державний бюджет» на 2025 рік, повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Президент схвалив держбюджет на 2025 рік
«Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн. 420,9 млрд грн направимо на соціальний захист, 217 млрд грн — на охорону здоров'я, 199 млрд грн — на освіту», - зазначив Шмигаль.
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Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи — 2,05 трлн грн.
«Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів», - додав прем’єр.
Рада схвалила держбюджет-2025
19 листопада Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12000 «Про Державний бюджет України на 2025 рік».
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8 листопада Кабмін схвалив проєкт держбюджету до другого читання, збільшивши видатки на 50 млрд грн.
31 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік.
Перше читання не передбачає суттєвих змін в проєкті бюджету.
20 вересня міністр фінансів України Сергій Марченко представив у парламенті проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".
Доходи загального фонду держбюджету (без грантів та міжбюджетних трансфертів) заплановані у сумі 2,007 трлн грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що у 2025 році Кабінет Міністрів очікує збільшення доходів державного бюджету майже на 30%, а видатків − на 20%.
13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Доходи державного бюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн гривень, а видатки − 3,6 трлн гривень.