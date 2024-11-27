Україна отримала 4,8 млрд доларів від Світового банку в рамках проєкту PEACE, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Новий транш від Світового банку в межах проєкту PEACE − подробиці

Шмигаль зауважив, що цей інвестиційний проєкт є найбільшим в історії банку і спрямований на підтримку держави в реалізації реформ, а також на розвиток соціальної, освітньої та медичної сфер, підтримку агровиробників і проєктів відновлення.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За час повномасштабної війни через механізми Світового банку залучили майже 50 млрд доларів.

Advertisement

Український прем’єр також подякував Штатам та іншим країнам, які беруть участь у фінансуванні проєкту PEACE.

Скільки коштів Світовий банк надав від початку повномасштабної війни

З 24 лютого 2022 року Світовий банк залучив для потреб України понад 40 млрд доларів США.

Світовий банк надав Україні 750 млн доларів на інституційні реформи для вступу до Європейського Союзу.

У межах нової програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів.

Більше по темі Джо Байден оголосив про перемир’я між Ізраїлем та "Хезболлою" Угоди про припинення вогню набула чинності в ніч на середу.

1 листопада Світовий банк почав втілювати в Україні нову програму розвитку приватного сектору на 593 млн доларів.