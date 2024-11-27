Україна отримала 4,8 млрд доларів від Світового банку в рамках проєкту PEACE, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Новий транш від Світового банку в межах проєкту PEACE − подробиці

Шмигаль зауважив, що цей інвестиційний проєкт є найбільшим в історії банку і спрямований на підтримку держави в реалізації реформ, а також на розвиток соціальної, освітньої та медичної сфер, підтримку агровиробників і проєктів відновлення.

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За час повномасштабної війни через механізми Світового банку залучили майже 50 млрд доларів.

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Український прем’єр також подякував Штатам та іншим країнам, які беруть участь у фінансуванні проєкту PEACE.

Скільки коштів Світовий банк надав від початку повномасштабної війни

З 24 лютого 2022 року Світовий банк залучив для потреб України понад 40 млрд доларів США.

Світовий банк надав Україні 750 млн доларів на інституційні реформи для вступу до Європейського Союзу.

У межах нової програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів.

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1 листопада Світовий банк почав втілювати в Україні нову програму розвитку приватного сектору на 593 млн доларів.

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