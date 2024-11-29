Південна Корея надала Україні 100 млн доларів на допомогу в соціальній сфері, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Республіка Корея виділила $100 млн для України − подробиці

Шмигаль зазначив, що це перша бюджетна допомога від корейських партнерів, яку спрямують на підтримку соціальної сфери.

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Раніше між урядами двох країн підписали угоду, яка дозволить залучити до 2,1 млрд доларів.

"Вдячний Республіці Корея за підтримку України в умовах повномасштабної війни", − наголосив український прем’єр.

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Південна Корея може посилити підтримку України через відправку військ КНДР до Росії

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