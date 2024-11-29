У ніч проти 29 листопада Сили оборони України уразили нафтобазу в Ростовській області Росії та знищили радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3", повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ вдарили по нафтобазі та РЛС у Росії − подробиці

У повідомленні зазначається, що сьогодні вночі було завдано удару по нафтобазі "Атлас", розташованій у Ростовській області РФ. Внаслідок цього на території об'єкта виникла пожежа, і було зафіксовано щонайменше два осередки займання.

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Нафтобаза "Атлас" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії Росії.

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У межах виконання завдань також знищено ворожу радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту "Бук-М3" російських загарбників, розміщену на ТОТ Запорізької області.

Генштаб наголосив, що завдання виконано Силами безпілотних систем, Силами спеціальних операцій Збройних сил України та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України (ГУР) у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

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Безпілотники налетіли на нафтобазу в Ростовській області Росії

У ніч проти 29 листопада БпЛА масовано налетіли на Ростовську область у Росії.

За словами, передає т.в.о. губернатора регіону Юрія Слюсаря, на Ростовську область нібито скерували 30 дронів.

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База перебуває під управлінням Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі та постачає нафтопродукти для потреб ЗС РФ.

За словами українського воєнного журналіста Андрія Цаплієнка, пожежа охопила три резервуари, а полум’я не можуть загасити й досі.

У ніч проти 28 листопада на Краснодарський край і Ростовську область Росії налетіли дрони.

Місцеві повідомили про вибухи в Слов’янську-на-Кубані та Кримську Краснодарського краю.

У ніч проти 25 листопада безпілотники налетіли на нафтобазу Калуганафтопродукт у російському місті Калуга Калузької області.