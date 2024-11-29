Іммігранти з України дуже активні на польському ринку праці, йдеться у звіті за результатами опитування, проведеного Народним Банком Польщі (НБП), який був оприлюднений на сайті регулятора.

Результати опитування свідчать, що серед українців, які перебувають у Польщі (а це мігранти, що виїхали до початку повномасштабної агресії та біженці, що виїхали з України після 24 лютого 2022 року – ред.) частка осіб, які працюють або шукають роботу серед іммігрантів, становила 78% і була значно вищою, ніж серед польських громадян.

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Так, як показує дослідження, іммігранти з України працевлаштовуються в середньому частіше, ніж польські громадяни.

За даними опитування у 2024 році рівень зайнятості серед дорослих громадян України, які перебувають у Польщі, становив 78%, а в групі іммігрантів «довоєнних» він становив близько 93%.

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Інфографіка: Народний Банк Польщі

Для порівняння, за даними BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, або українською «Дослідження економічної активності населення», – ред.), рівень зайнятості в Польщі осіб віком 15 років і старше становив 56%.

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Дослідження Банку також показало, що головним джерелом доходів українських іммігрантів є заробітна плата. Так, у структурі доходів іммігранта довоєнного періоду заробітна плата становить в середньому близько 90% доходу, а у випадку біженця - 76%.

Опитування НБП також показує, що іммігранти з України все частіше зайняті на роботах, що вимагають кваліфікації.

Порівняно з 2023 роком частка іммігрантів, зайнятих на неккваліфікованих роботах, знизилася з 53% до 44%, тоді як з 33% до 38% зросла частка іммігрантів на посадах, що вимагають кваліфікації, не пов'язаних з вищою освітою, і з 10% до 14% зросла частка іммігрантів, які працюють за спеціальностями, де потрібна вища освіта.

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Дослідження проблем українців у Польщі – головні висновки

Все ще великою проблемою залишається значно вище безробіття серед біженців, ніж загалом у польській економіці

Структура попиту на працю призводить до того, що вище оплачується праця іммігрантів у професіях, у яких частіше працюють чоловіки

Не збільшується відсоток іммігрантів з України, які віддають перевагу постійному проживанню в Польщі

Покращилося знання польської мови як серед іммігрантів довоєнного періоду, так і серед біженців, що є одним із проявів соціальної та економічної інтеграції.

Економічна ситуація осіб старше 60 років є різною, але складнішою, ніж у загалу іммігрантів.

Ситуація з житлом мігрантів довоєнного періоду та біженців поступово вирівнюється, що свідчить про поступову інтеграцію біженців.

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Понад 90% українських дітей, які перебувають у Польщі, у 2024 році користувалися польською системою освіти.

На думку їхніх батьків та опікунів, найбільші труднощі дітям під час перебування в Польщі створюють: незнання польської мови (36% вказівок), відсутність друзів (33% вказівок) та погіршення рівня життя порівняно з ситуацією до початку війни (29% вказівок).

Мігранти підтримують своїх близьких в Україні: 40% передають фінансові кошти, а 49% - матеріальну допомогу, насамперед членам сім'ї.

Все більше українців у Польщі не готові говорити про майбутнє – докладніше

Все більше іммігрантів не готові говорити про свої плани на майбутнє, йдеться у звіті НБП.

Порівняно з попередніми дослідженнями зросла частка відповідей «важко сказати» в декларованих планах перебування респондентів - як серед іммігрантів довоєнного періоду, так і серед біженців.

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Основні декларовані причини тривалого перебування іммігрантів з України в Польщі пов'язані з їхньою роботою та можливістю утримання сім'ї.

Також більшість іммігрантів з України виступають за спрощення легалізації тривалого перебування в Польщі, крім того, біженці наголошують на потребах, пов'язаних з вивченням мови та посередництвом у працевлаштуванні.

Соціально-демографічна структура іммігрантів з України, які перебувають у Польщі, істотно не змінилася порівняно з дослідженням 2023 року.