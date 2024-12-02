Чинний президент США Джо Байден помилував свого сина Роберта Гантера Байдена, йдеться на сайті Білого дому.

Байден помилував свого сина Гантера − подробиці

За словами американського президента, він обіцяв не втручатися в ухвалення рішень Міністерством юстиції і нібито дотримався свого слова.

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Байден заявив, що його сина "вибірково та несправедливо переслідували". Хоча обтяжливих факторів у вигляді купівель зброї "не було".

Президента США наголосив, що люди майже ніколи не постають перед судом за звинуваченням у скоєнні тяжкого злочину лише за те, як вони заповнили форму на зброю.

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Американський лідер додав, що ті, хто прострочив сплату податків через залежності, потім повертають їх із відсотками та отримують некримінальні резолюції.

Байден наголосив, що звинувачення у справах Гантера з'явилися після того, як деякі його політичні опоненти в Конгресі "підбурювали напасти" та "виступити проти виборів" його у президенти.

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Справа Гантера Байдена про незаконне зберігання зброї − що відомо

Суд присяжних 11 червня визнав Гантера Байдена винним у федеральній справі про незаконне зберігання зброї.

Це було вперше, коли близького родича чинного президента визнали винним у кримінальній справі під час каденції, хоча й злочин передував перебуванню Джо Байдена на посаді.

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Сина американського лідера визнали винним за всіма трьома пунктами звинувачення, яке оголосили ще у 2023 році.

Йому загрожувало до 25 років позбавлення волі та штраф на 750 тис. доларів.