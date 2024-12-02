Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що перед будь-якими переговорами з Росією його країні потрібні гарантії безпеки від НАТО і більше зброї для захисту.

Він зробив цю заяву після зустрічі з новою очільницею дипломатії ЄС Кайєю Каллас і головою Ради ЄС Антоніу Коштою, які в перший день перебування на своїх посадах відвідали Київ на знак підтримки.

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Зеленський: Без НАТО переговори з РФ неможливі

«Запрошення для України в НАТО – необхідна річ для нашого виживання», – сказав Зеленський на спільній пресконференції з Коштою.

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Попереду на Україну чекає важка зима через руйнівні атаки Росії на її енергосистему та складну ситуацію на фронті, де виснажені київські війська втрачають позиції.

Також виникають питання щодо майбутньої підтримки з боку США після інавгурації Дональда Трампа в січні. Є побоювання, що він може змусити Київ піти на болючі поступки заради швидкого укладення мирної угоди.

Більше по темі Німеччина надалі відправлятиме допомогу Україні, але не Taurus, − Шольц Kyiv Post зібрав головні заяви Президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца на пресконференції в Києві.

Зеленський заявив, що його країна повинна мати «сильну позицію» перед будь-якими переговорами з Кремлем, закликавши до «кроків уперед з НАТО» і достатньої кількості далекобійної зброї для самозахисту.

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«Тільки тоді, коли ми матимемо всі ці речі і будемо сильними, після цього ми повинні скласти дуже важливий... порядок денний зустрічі з тими чи іншими вбивцями»,– сказав український лідер, додавши, що до будь-яких переговорів повинні бути залучені ЄС і НАТО.

Кошта запевнив, що Європейський Союз буде «непохитно» підтримувати Україну: «Ми були з вами з самого першого дня цієї агресивної війни, і ви можете розраховувати на те, що ми й надалі стоятимемо з вами».

Нове керівництво Європейського Союзу прагне продемонструвати, що воно залишається твердим у підтримці Києва в небезпечний для України момент через майже три роки боротьби з російськими окупантами.

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Цього тижня президент Росії Владімір Путін погрожував завдати удару по урядових будівлях у Києві своєю новою ракетою «Орєшнік» після того, як США дозволили Україні бити ракетами великої дальності ATACMS по території Росії.

У неділю російський безпілотник скинув вибухівку на маршрутку в Херсоні, в результаті чого, за офіційними повідомленнями, загинули три людини, а російська армія заявила, що захопила два нових прифронтових села на сході.

Припинення вогню в Україні − що відомо

У п'ятницю Зеленський, схоже, почав визначати свою позицію перед будь-якими можливими мирними переговорами.

Він закликав НАТО надати гарантований захист підконтрольним Києву частинам України, щоб «зупинити гарячу фазу війни», і натякнув, що тоді він буде готовий почекати, щоб повернути захоплені Росією території.

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«Якщо у нас буде заморожений конфлікт без будь-якої сильної позиції для України, Росія повернеться через два, три, п’ять років», – сказав Зеленський.

Каллас заявила журналістам, що для Києва «найсильнішою гарантією безпеки є членство в НАТО».

«Ми повинні обов'язково це обговорити – якщо Україна вирішить десь провести лінію, то як ми можемо забезпечити мир, щоб Путін не пішов далі», – сказала вона.

Але дипломати в НАТО кажуть, що перспективи надання Україні членства в Альянсі найближчим часом малоймовірні, зважаючи на опозицію з боку низки країн-членів, які остерігаються втягнення у війну з Росією.

Зеленський наголосив, що Київ не «марить» своїми перспективами в НАТО, і визнав, що існує глибоке небажання з боку президента США Джо Байдена, а також лідерів таких країн, як Угорщина.

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Угоди між ЄС і Дональдом Трампом − подробиці

Каллас сказала, що ЄС «не повинен нічого виключати» в питанні відправки європейських військ для допомоги в забезпеченні припинення вогню: «Щодо цього нам слід мати стратегічні варіанти».

Трамп поставив під сумнів продовження масштабної допомоги Україні з боку Вашингтона і закликав країни ЄС робити більше.

Згідно з дослідженням, проведеним Інститутом Кіля, з моменту вторгнення Росії у 2022 році Європа витратила близько 125 мільярдів доларів на підтримку України, тоді як самі лише Сполучені Штати виділили понад 90 мільярдів.

За словами Каллас, ЄС говоритиме з Трампом «мовою угод», щоб переконати його, що підтримка Києва – в інтересах США:

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«Допомога Україні – це не благодійність. Перемога Росії, безумовно, заохотить Китай, Іран, Північну Корею».