Він додав, що противники демократії та порушники прав людини не знайдуть підтримки в Литві, Латвії та Естонії.

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Ландсбергіс зауважив, що Литва, Латвія та Естонія спільно вирішили запровадити санкції проти тих, хто силою розганяв мирні демонстрації в Грузії.

На тлі протестів у Грузії Литва, Латвія та Естонія домовилися ввести санкції проти причетних до силового розгону демонстрантів, повідомив очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Президентка Грузії Зубарішвілі закликала призначити нові парламентські вибори

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала провести повторні парламентські вибори в країні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її словами, в Конституційному суді розглядаються позови президента й опозиційних партій про нелегітимність виборів.

Суд і його судді, як зазначила Зубарішвілі, можуть "вирішити цю глибоку для країни кризу в конституційних рамках".

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Якщо Конституційний суд ухвалить рішення про нелегітимність парламентських виборів, конституційно з’явиться можливість призначення нових.

"У цьому випадку ми матимемо перехідний, дуже стабільний період, коли повернеться старий парламент, і ми готуватимемося до нових виборів", − пояснила очільниця держави.

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Решта шляхів вирішення кризи, на думку президентки, призведе до поглиблення протистояння.

Спецпризначенці розігнали акцію протесту у Тбілісі

У Тбілісі спецпризначенці за допомогою водометів до ранку понеділка, 2 грудня, розігнали акцію протесту біля парламенту, пише "Грузия Online".

Після того як спецзагін відтіснив протестувальників з проспекту Руставелі, співробітники кримінальної поліції та люди у чорних балаклавах почали затримувати демонстрантів.

Як зазначається, людей наздоганяли у метро, ​​аптеках, парках.

Наразі затримані десятки протестувальників та лідери опозиції.

У семи школах Грузії учні оголосили страйки та відмовляються заходити до класів, допоки поліція не припинить спроби зупинити протест і не звільнить затриманих демонстрантів.

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Протести у Грузії тривають: яка ситуація у Тбілісі

Попри спроби поліцейських розігнати акцію протесту у Тбілісі у ніч на перше грудня, мітинги ще тривають.

У п'ятницю у Грузії знову відбулися акції протесту проти призупинення євроінтеграції.

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що під час мітингу затримали 107 людей. Їх звинуватили у непокорі поліції та дрібному хуліганстві.

Протести у Тбілісі відбулися також у ніч проти 29 листопада. Тоді демонстрантів теж розігнала поліція. Силовики застосували проти протестувальників водомети та сльозогінний газ. Під час затримання учасників акції спецпризначенці застосували силу.

Люди вийшли на мітинг після того, як грузинська влада вирішила відмовитися від переговорів про вступ країни до ЄС до 2028 року.