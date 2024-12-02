Сьогодні, 2 грудня, в Києві відбулася пресконференція Президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца.

Kyiv Post зібрав головні заяви Зеленського та Шольца під час події.

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Шольц відмовився передавати Україні ракети Taurus

Шольц повідомив, що вже у грудні Україна отримає шосту систему Iris-T SLM, додаткові пускові установки для Patriot та зенітні танки Gepard. Він також зазначив, що у 2025 році продовжаться постачання систем ППО, гаубиць, розвідувальних дронів, артилерії та шести озброєних гелікоптерів-пошуковиків.

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Крім того, Шольц звернувся до російського лідера Владіміра Путіна з повідомленням про те, що Німеччина має довготривалу перспективу і буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Він зауважив, що Німеччина надала Україні не лише ППО, про яке багато говорять, а й інше "дуже потужне та небезпечне озброєння", зокрема артилерійські системи, РСЗВ, танки різних видів тощо. Так, п'ять систем Iris-T уже передано, три Patriot і понад 50 Gepard.

Канцлер зазначив, що Німеччина озброїла шість бригад, що є значним досягненням. Він також нагадав, що загальна сума наданої та обіцяної військової допомоги Україні становить 28 мільярдів євро.

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Шольц пообіцяв при цьому, що й наступного року постачання зброї не припиниться і буде "таким же потужним", як і раніше.

При цьому щодо окремих видів озброєнь уряд розглядає правильність і доцільність їх передачі, сказав канцлер і уточнив, що йдеться "про те, наскільки далеко вона може бити та чи потребує контролю" з боку німецьких солдатів.

Шольц вчергове запевнив, що не буде жодного рішення, миру «через голову» українців. Він назвав це дуже принциповим для себе та пообіцяв, що відстоюватиме цю позицію перед друзями, союзниками та «тими, хто не впевнений».

Шольц прокоментував "план Путіна" − подробиці

Він також запевнив, що Путіну не вдасться здійснити його цинічний план заморозити українців, зупинити економіку та виробництво країни. ФРН передає необхідну апаратуру для швидкого відновлення енергосистеми.

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Щодо розмов з людиною, яка почала війну, Шольц, який нещодавно телефонував очільнику Кремля, вважає, що з ним треба говорити однозначною мовою та дуже чітко формулювати свої позиції та наміри. Канцлер згадав свою зустріч із Путіним напередодні нападу на Україну. Тоді, сказав політик, у нього склалося враження, що рішення про напад Путін прийняв не спонтанно, а давно, за пару років до атаки.

Потім очільник уряду ФРН ще говорив з ним у грудні 2022 року. І за всіх розмов, запевнив він, було чітко наголошено з німецької сторони: Україна має право будувати незалежну, демократичну державу, яка хоче бути частиною ЄС і яка має сильну армію.

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"Для мене зрозуміло, що Росія має завершити війну та вивести війська. І це я йому дуже чітко сказав… Для мене також було важливо сказати йому, що ми не припинимо підтримувати Україну … і Путін не має розраховувати на те, що він колись буде мати справу з самотньою Україною…" − пояснив канцлер.

Україна вистоїть, я переконався в цьому під час візиту, і ми зробимо в це свій внесок Канцлер ФРН Олаф Шольц

Він повторив запевнення у всебічній підтримці України на шляху до ЄС.

Шольц також сказав, що ніколи не забуде своє спілкування з пораненими українськими бійцями.

Оголошений Шольцом пакет допомоги від Німеччини надійде в грудні

Зеленський подякував Німеччині за оголошений оборонний пакет на 650 млн євро, відзначивши, що цінують не лише суму пакета, а й чітко визначений термін постачання – грудень цього року. Президент вважає, що якби всі партнери України діяли так же оперативно, то Росію вже можна було б змусити до справедливого миру.

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Він також додав, що під час переговорів з канцлером йшлося й про додаткове посилення українського повітряного щита.

За словами Зеленського, протягом осені Росія здійснила 347 ракетних обстрілів України, причому більшість ракет були спрямовані на цивільні об’єкти. Попри це, українській протиповітряній обороні вдалося збити значну частину ракет, у тому числі й балістичні.

Президент повідомив, що під час зустрічі з канцлером обговорювалося питання подальшого посилення української ППО за допомогою німецьких систем.

Зеленський назвав поступки, на які має піти РФ у мирних переговорах

На що повинна піти Росія? На три букви. Президент України Володимир Зеленський

Президент Зеленський вкотре засудив дії Росії, зазначивши, що РФ має усвідомити злочини, які вона скоює в Україні. Він додав, що Україна буде продовжувати захищатися і боротися з агресором, доки не буде досягнуто миру.

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Зеленський також зазначив, що його переговори з Олафом Шольцом у форматі тет-а-тет тривали майже дві з половиною години замість запланованих 40 хвилин, їхніми основними темами стали посилення фронту, майбутня роль Євросоюзу та запрошення для України в НАТО.

Лідер держави наголосив на необхідності надання Україні міцних гарантій безпеки. Президент зазначив, що під час розмови з канцлером він докладно обговорив питання членства України в НАТО та шляхи забезпечення безпеки держави.

Він також повідомив, що довіра до деяких країн втрачена безповоротно.

Крім того, за його словами, на зустрічі йшлося про зміну влади у Сполучених Штатах.

"Ми дуже сподіваємося, що підтримка нової адміністрації Сполучених Штатів Америки буде сильною, ще сильнішою, і що політика США не зміниться. Передусім маємо говорити про це тут, у Європі, і думати, як можна ще посилити нашу державу, які б виклики нас не чекали", – підсумував Зеленський.